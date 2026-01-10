Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Herkes Nkunku ve Sörloth'u beklerken...

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.
Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Kanarya'da sıra forvet transferine geldi.
Fenerbahçe, gösterdiği performansla istenen veremeyen Youssef En-Nesyri ile yol ayrımına gelindi.
Sarı-lacivertli taraftarların da tepki gösterdiği Faslı golcüye İngiltere ve Suudi Arabistan'dan talipler olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, En-Nesyri için istenen teklifin gelmesi halinde 28 yaşındaki forvetle vedalaşacak.
Sarı-lacivertlilerde tecrübeli golcü Cenk Tosun, Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
Süper Lig'den talipleri olan tecrübeli santrforun da takımdan ayrılması bekleniyor.
Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, forvet bölgesi için Alexander Sörloth ve Christopher Nkunku'yu gündemine almıştı.
İki ismin de durumunu yakından takip eden sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.
ENES ÜNAL HAMLESİ
Fenerbahçe'nin santrfor rotasyonunu genişletmek için Bournemouth'ta forma giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Enes Ünal'la ilgilendiği vurgulandı. Enes'in de teklif gelmesi halinde değerlendirebileceği öğrenildi.
Enes Ünal bu sezon Bournemouth formasıyla çıktığı 9 maçta 1 gol attı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan milli futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.