CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Herkes Nkunku ve Sörloth'u beklerken...

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Herkes Nkunku ve Sörloth'u beklerken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminde kadrosunu Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok hamleleriyle güçlendiren Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Adı Alexander Sörloth ve Christopher Nkunku gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir golcü hamlesi geldi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 13:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Herkes Nkunku ve Sörloth'u beklerken...

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Herkes Nkunku ve Sörloth'u beklerken...

Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Herkes Nkunku ve Sörloth'u beklerken...

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Kanarya'da sıra forvet transferine geldi.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Herkes Nkunku ve Sörloth'u beklerken...

Fenerbahçe, gösterdiği performansla istenen veremeyen Youssef En-Nesyri ile yol ayrımına gelindi.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Herkes Nkunku ve Sörloth'u beklerken...

Sarı-lacivertli taraftarların da tepki gösterdiği Faslı golcüye İngiltere ve Suudi Arabistan'dan talipler olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Herkes Nkunku ve Sörloth'u beklerken...

Fenerbahçe, En-Nesyri için istenen teklifin gelmesi halinde 28 yaşındaki forvetle vedalaşacak.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Herkes Nkunku ve Sörloth'u beklerken...

Sarı-lacivertlilerde tecrübeli golcü Cenk Tosun, Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Herkes Nkunku ve Sörloth'u beklerken...

Süper Lig'den talipleri olan tecrübeli santrforun da takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Herkes Nkunku ve Sörloth'u beklerken...

Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, forvet bölgesi için Alexander Sörloth ve Christopher Nkunku'yu gündemine almıştı.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Herkes Nkunku ve Sörloth'u beklerken...

İki ismin de durumunu yakından takip eden sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Herkes Nkunku ve Sörloth'u beklerken...

ENES ÜNAL HAMLESİ

Fenerbahçe'nin santrfor rotasyonunu genişletmek için Bournemouth'ta forma giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Enes Ünal'la ilgilendiği vurgulandı. Enes'in de teklif gelmesi halinde değerlendirebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Herkes Nkunku ve Sörloth'u beklerken...

Enes Ünal bu sezon Bournemouth formasıyla çıktığı 9 maçta 1 gol attı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan milli futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

G.Saray'dan Teun Koopmeiners takibi!
Milan Nkunku için F.Bahçe'den servet istedi!
DİĞER
Beşiktalı Vaclav Cerny'den SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Süper Lig beni fazlasıyla şaşırttı"
Halep'te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG'ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi'nde kontrolü sağladı
G.Saray'ın transfer teklifine anında ret!
Bernardo Silva'dan G.Saray'ı üzen haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Teun Koopmeiners takibi! G.Saray'dan Teun Koopmeiners takibi! 12:50
G.Saray'ın transfer teklifine anında ret! G.Saray'ın transfer teklifine anında ret! 12:21
Bernardo Silva'dan G.Saray'ı üzen haber! Bernardo Silva'dan G.Saray'ı üzen haber! 11:55
Como-Bologna maçı yayın bilgileri! Como-Bologna maçı yayın bilgileri! 11:48
F.Bahçe'de yıldız isim derbi kadrosuna alındı! F.Bahçe'de yıldız isim derbi kadrosuna alındı! 11:30
Valencia-Elche maç bilgileri ve 11'ler! Valencia-Elche maç bilgileri ve 11'ler! 11:23
Daha Eski
Girona-Osasuna maçı ayrıntıları! Girona-Osasuna maçı ayrıntıları! 11:12
Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurulu ertelendi Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurulu ertelendi 11:12
Bucks deplasmanda Lakers'ı devirdi Bucks deplasmanda Lakers'ı devirdi 11:10
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Udinese… G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! Udinese… 11:06
Villarreal-Deportivo Alaves maçı ilk 11'ler! Villarreal-Deportivo Alaves maçı ilk 11'ler! 10:55
Lookman gerçeği ortaya çıktı! Meğer F.Bahçe... Lookman gerçeği ortaya çıktı! Meğer F.Bahçe... 10:44