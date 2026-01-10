CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Roma-Sassuolo CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma-Sassuolo CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serie A’nın 20. haftasında Roma, evinde Sassuolo’yu konuk ediyor. Teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde 36 puanla 5. sırada yer alan ve Juventus ile aynı puanda bulunan Roma, taraftarı önünde kazanarak ilk 4 içerisindeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. 23 puanla 11. sırada yer alan Fabio Grosso’nun Sassuolo’su ise, geçtiğimiz hafta Juventus karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyeti unutturup Roma deplasmanından puanla dönerek yeniden ilk 10 içerisine girmeyi hedefliyor. Roma-Sassuolo maçının canlı yayın bilgileri haberimizde...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 13:14
Roma-Sassuolo CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma-Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Roma Olimpiyat Stadı'nda bu akşam, eksiklerin gölgesinde ancak taktiksel derinliği yüksek bir mücadele bizi bekliyor. Ev sahibi Roma'da, Lecce maçında sakatlanan golcü Artem Dovbyk ve eski Sassuololu Lorenzo Pellegrini'nin yokluğu hücum hattında revizyona neden oldu. Ayrıca orta sahanın dinamik ismi Bryan Cristante de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekip Sassuolo cephesinde ise sakatlık krizi daha derin; kulüp efsanesi Domenico Berardi, Daniel Boloca ve Filippo Romagna gibi as isimlerin yokluğunda hücum yükü Andrea Pinamonti ve Armand Lauriente'nin omuzlarında olacak. İşte Roma-Sassuolo maçının detayları...

Roma-Sassuolo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma-Sassuolo maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Roma-Sassuolo MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 20. haftasında oynanacak Roma-Sassuolo karşılaşması, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Roma-Sassuolo MUHTEMEL 11'LER

Roma: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Kone, Pisilli, Wesley; Soule, Dybala; Ferguson

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Fadera, Pinamonti, Lauriente

ASpor CANLI YAYIN

