Roma-Sassuolo CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma-Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Roma Olimpiyat Stadı'nda bu akşam, eksiklerin gölgesinde ancak taktiksel derinliği yüksek bir mücadele bizi bekliyor. Ev sahibi Roma'da, Lecce maçında sakatlanan golcü Artem Dovbyk ve eski Sassuololu Lorenzo Pellegrini'nin yokluğu hücum hattında revizyona neden oldu. Ayrıca orta sahanın dinamik ismi Bryan Cristante de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekip Sassuolo cephesinde ise sakatlık krizi daha derin; kulüp efsanesi Domenico Berardi, Daniel Boloca ve Filippo Romagna gibi as isimlerin yokluğunda hücum yükü Andrea Pinamonti ve Armand Lauriente'nin omuzlarında olacak. İşte Roma-Sassuolo maçının detayları...

Roma-Sassuolo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma-Sassuolo maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Roma-Sassuolo MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 20. haftasında oynanacak Roma-Sassuolo karşılaşması, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Roma-Sassuolo MUHTEMEL 11'LER

Roma: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Kone, Pisilli, Wesley; Soule, Dybala; Ferguson

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Fadera, Pinamonti, Lauriente