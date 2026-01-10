Freiburg-Hamburg maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Freiburg ile Hamburg karşı karşıya gelecek. 20 puanla 9. sırada yer alan Julian Schuster ve öğrencileri, evinde oynayacağı maçı kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapan Merlin Polzin ve ekibi ise 16 puanla 13. sırada bulunuyor. Peki, Freiburg-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 13:04
Bundesliga'da 16. hafta heyecanı Freiburg ile Hamburg arasındaki mücadeleyle devam ediyor. 20 puanla 9. sırada bulunan Freiburg, sahasında kazanarak üst basamaklara tırmanmayı hedefliyor. 16 puanla 13. sırada yer alan Hamburg ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin planlarını yapıyor. Peki, Freiburg-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG-HAMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında oynanacak Freiburg-Hamburg maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

FREIBURG-HAMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Europa-Park Stadyumu'nda oynanacak Freiburg-Hamburg maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

