Freiburg-Hamburg maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Freiburg-Hamburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 16. hafta heyecanı Freiburg ile Hamburg arasındaki mücadeleyle devam ediyor. 20 puanla 9. sırada bulunan Freiburg, sahasında kazanarak üst basamaklara tırmanmayı hedefliyor. 16 puanla 13. sırada yer alan Hamburg ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin planlarını yapıyor. Peki, Freiburg-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG-HAMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında oynanacak Freiburg-Hamburg maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

FREIBURG-HAMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Europa-Park Stadyumu'nda oynanacak Freiburg-Hamburg maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.