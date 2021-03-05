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Son dakika spor haberi: 'ın Fransız yıldızı Rosier'de flaş gelişme! Transfer...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın sezon başında ekibi 'den kiralık olarak kattığı Rosier'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların bonservisini almak istediği yıldız futbolcu için devreye girmişti. basını Rosier ile ilgili flaş bir detayı paylaştı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 18:38 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 18:47
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Rosier'de flaş gelişme! Transfer...

'ın sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Rosier'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ın temsilcisi 'den kadrosuna kattığı Rosier'in sezon sonu kiralık sözleşmesi sona eriyor.

Siyah-beyazlılar Fransız futbolcunun bonservisini almak için Portekiz ekibi temsilcileriyle yoğun pazarlık halinde.

Sporting'in 5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Rosier'den zarar etme niyeti yok.

7 MİLYON EURO'YA LAZIO'YA GİDEBİLİR

Beşiktaş'ın 4 milyon Euro teklif ettiği haberlerinin ardından ekibi 'nun devreye girdiği yazılmıştı.

basınında yer alan haberde 'nun transferde ısrarcı olduğu ve Sporting'in istediği 7 milyon Euro'yu ödeyebileceği iddia edildi.

Haberde ayrıca Rosier'in Lazio savunması için doğru isim olabileceğinin altı çizildi.

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