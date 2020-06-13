Bu hangi gezegen

Kartal'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng'in önceki gün antrenmanda attığı golün yankıları büyüyor. İspanyol gazetesi Marca da Boateng'in attığı golü hesabından paylaşıp, "Boateng, hangi gezegenden geldin?" ifadelerini kullandı. Beşiktaş, Boateng'in idman esnasında kaydettiği bir golü, "Boateng iftiharla sunar" notuyla paylaşmıştı.