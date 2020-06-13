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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Bu hangi gezegen

Bu hangi gezegen

'ın Ganalı yıldızı 'in önceki gün antrenmanda attığı golün yankıları büyüyor.

'ın Ganalı yıldızı 'in önceki gün antrenmanda attığı golün yankıları büyüyor. İspanyol gazetesi Marca da Boateng'in attığı golü hesabından paylaşıp, "Boateng, hangi gezegenden geldin?" ifadelerini kullandı. , Boateng'in idman esnasında kaydettiği bir golü, "Boateng iftiharla sunar" notuyla paylaşmıştı.

  1. 13.6.2020
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