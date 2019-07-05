Beşiktaş'ta transfer isyanı!

Üst üste gelen iki şampiyonluğun ardından son iki yılında düşüşe geçen Beşiktaş'ın transferdeki sessizliği taraftarları isyan noktasına getirdi. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada "Yönetim istifa" etiketini ilk sıralara kadar taşıdı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeni bir döneme girilmesiyle siyah-beyazlılarda gelecek sezon adına yaşanan heyecan kısa sürdü. Kulübün içinde bulunduğu ekonomik buhran sebebiyle transferde henüz beklenen adımların atılmaması büyük tepki çekiyor. Şampiyonluk iddiasındaki takımlardan Galatasaray şu ana kadar beş, Fenerbahçe dört, Trabzonspor ise dokuz oyuncuyla kadrosunu güçlendirirken siyah-beyazlılar hiçbir oyuncuyu kadroya katamadı.

DOMİNO ETKİSİ OLABİLİR

Uzun süredir uğraşılan Tyler Boyd transferinin 500 bin avroluk peşinatın ödenememesi sebebiyle gerçekleşmemesi, Azubuike Okechukwu için de sadece 250 bin dolarlık teklif yapılarak Başakşehir'e kaptırılması yönetimin hanesine eksi olarak yazıldı. Son olarak yönetim kurulu üyesi Umut Güner de Galatasaray ile özdeşleşen Orhan Ak'ın teknik heyete katılması sebebiyle istifasını sundu. Bu zamana kadar yıldız isimlerin transferinde büyük rol oynayan Umut Güner'in istifasının domino etkisi yapmasından korkuluyor. Yönetimin güçlü ismi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da göreve bırakabileceği konuşuluyor.

DURGUNLUĞUN SEBEBİ

Camiada istifa sesleri yükselirken Başkan Fikret Orman dört gözle kulübün kasasına girecek olan paraları bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Bankalar Birliği ile borç yapılandırma protokolü imzalanması sayesinde Başkan Fikret Orman ve kurmaylarının nakit para akışı sağlanır sağlanmaz transferlerde imzaları attırmak için harekete geçmesi bekleniyor.

ÖDEMELER DÖVİZLE OLMAYACAK

Beşiktaş ve Vodafone arasında uzun süredir devam eden forma reklamı sponsorluğu görüşmelerinde anlaşma sağlandı ancak yönetimin istediği gibi değil... Vodafone bu anlaşma karşılığında Beşiktaş'a yıllık 6 milyon lira ödeme yapacak. Firmanın ödemeleri TL üzerinden yapma konusunda ısrarcı olduğu ve bunu kabul ettirdiği öğrenildi.