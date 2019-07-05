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05 Temmuz 2019, Cuma
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'ta isyanı!

Beşiktaş'ta transfer isyanı!

Takviyelerin yapılmaması ve son olarak yıldız oyuncuların transferlerinde büyük rol oynayan ’in görevi bırakması siyah-beyazlı taraftarların sabrını taşırdı.

Üst üste gelen iki şampiyonluğun ardından son iki yılında düşüşe geçen 'ın transferdeki sessizliği taraftarları isyan noktasına getirdi. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada "Yönetim istifa" etiketini ilk sıralara kadar taşıdı. Teknik direktör ile yeni bir döneme girilmesiyle siyah-beyazlılarda gelecek sezon adına yaşanan heyecan kısa sürdü. Kulübün içinde bulunduğu ekonomik buhran sebebiyle transferde henüz beklenen adımların atılmaması büyük tepki çekiyor. Şampiyonluk iddiasındaki takımlardan şu ana kadar beş, dört, ise dokuz oyuncuyla kadrosunu güçlendirirken siyah-beyazlılar hiçbir oyuncuyu kadroya katamadı.

DOMİNO ETKİSİ OLABİLİR
Uzun süredir uğraşılan Tyler Boyd transferinin 500 bin avroluk peşinatın ödenememesi sebebiyle gerçekleşmemesi, Azubuike Okechukwu için de sadece 250 bin dolarlık teklif yapılarak 'e kaptırılması yönetimin hanesine eksi olarak yazıldı. Son olarak yönetim kurulu üyesi de Galatasaray ile özdeşleşen Orhan Ak'ın teknik heyete katılması sebebiyle istifasını sundu. Bu zamana kadar yıldız isimlerin transferinde büyük rol oynayan Umut Güner'in istifasının domino etkisi yapmasından korkuluyor. Yönetimin güçlü ismi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da göreve bırakabileceği konuşuluyor.

DURGUNLUĞUN SEBEBİ
Camiada istifa sesleri yükselirken Başkan dört gözle kulübün kasasına girecek olan paraları bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Bankalar Birliği ile borç yapılandırma protokolü imzalanması sayesinde Başkan Fikret Orman ve kurmaylarının nakit para akışı sağlanır sağlanmaz transferlerde imzaları attırmak için harekete geçmesi bekleniyor.

ÖDEMELER DÖVİZLE OLMAYACAK
Beşiktaş ve Vodafone arasında uzun süredir devam eden forma reklamı sponsorluğu görüşmelerinde anlaşma sağlandı ancak yönetimin istediği gibi değil... Vodafone bu anlaşma karşılığında Beşiktaş'a yıllık 6 milyon lira ödeme yapacak. Firmanın ödemeleri TL üzerinden yapma konusunda ısrarcı olduğu ve bunu kabul ettirdiği öğrenildi.

  1. 05.07.2019
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