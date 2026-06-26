A Milli Takım, Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Milliler bu mücadeleden son dakika golüyle 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Mücadeleyi teknik direktör Vincenzo Montella değerlendirdi.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

Tabii ki şunu söylemem lazım; 90+8'de Kaan'ın ve hepimizin sevinci; bir haftadır nasıl hazırlandığımızı gösteriyor. Bu takım bunu hak etmedi! Başkanımız ve futbolcularımız için iyi oldu. Herkes duygusallaştı, ben de... Onurumuz için oynadık, galibiyet önemliydi. Başardık ve mutluyuz. Şuna çok inanıyorum; Kimi çağırdıysak; hepsi ilk 11 oyuncusu! 1. dakikada gol yedik, ne yaptığımızı bilen bir takım olmasaydık, bu maçı çeviremezdik. Bunu herkese gösterdik. İlk iki maçta da bu ruhu gösterdik ama futbolda bazen olmuyor! Futbolcularımız bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi! Tekrar ayağa kalkma günü...