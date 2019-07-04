Beşiktaş Vida'nın partnerini buldu!
Transfer çalışmalarında rakiplerine göre sessiz kalan Beşiktaş, çalışmalara hız verdi. Defans hattından memnun olmayan ve Vida'nın yanına transfer isteyen yeni teknik direktör Abdullah Avcı, bu mevki için adaylarını belirledi. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon 46 gol yerken, Abdullah Avcı'nın başında olduğu Medipol Başakşehir ise 22 gol yemişti.
4 Temmuz 2019 Perşembe 20:28
Güncelleme: 04.07.2019 20:28
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği sol ayaklı stoper takviyesi için flaş bir isim ortaya atıldı.
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Sezonu St. Etienne'de kiralık geçiren Fransız futbolcu Timothee Kolodziejczak için girişimde bulunma kararı alındı.
Gelen haberlere göre Beşiktaş yönetimi, bonservisi Meksika ekibi Tigres'te olan 27 yaşındaki savunmacının transferini takasla bitirimek amacında.
Siyah-beyazlıların, Tigres'e forvet Cyle Larin'le beraber daha önce bu ligi tanıyan stoper Enzo Roco'yu önereceği kaydedildi.
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Eğer Tigres bu takasa yanaşmazsa kiralama teklifi yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca 1.82 boyundaki Kolodziejczak'ın menajerlik şirketiyle de irtibata geçildiği bildirildi.