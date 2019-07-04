Beşiktaş Vida'nın partnerini buldu!

Transfer çalışmalarında rakiplerine göre sessiz kalan Beşiktaş, çalışmalara hız verdi. Defans hattından memnun olmayan ve Vida'nın yanına transfer isteyen yeni teknik direktör Abdullah Avcı, bu mevki için adaylarını belirledi. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon 46 gol yerken, Abdullah Avcı'nın başında olduğu Medipol Başakşehir ise 22 gol yemişti.

4 Temmuz 2019 Perşembe 20:28 Güncelleme: 04.07.2019 20:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





