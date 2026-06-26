A Milli Takımıızın galibiyeti dış basında yankı buldu! 'Dünya Kupası'na film gibi veda'
FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında A Milli Takımımız, turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup ederek kupaya 3 puanla veda etti. Ay yıldızlıların galibiyeti dış basında yankı buldu. İşte o manşetler...
Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 08:31
REUTERS
"Türkiye, Los Angeles'taki formalite maçında ABD'yi son dakika golüyle 3-2 mağlup etti."
SOFOOT
"Türkiye golle döndü, ABD'yi ise bulutların üzerinden indirdi."
RDS
"Türkiye, ABD'nin kafasını karıştırdı."
SPORT.ES
Türkiye, Dünya Kupası'na ABD karşısında film gibi bir galibiyetle veda etti.
KICKER
"Ayhan geç dakikalarda karar verdi: Türkiye, lider ABD'yi mağlup etti."
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.