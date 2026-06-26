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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası A Milli Takımıızın galibiyeti dış basında yankı buldu! 'Dünya Kupası'na film gibi veda'

A Milli Takımıızın galibiyeti dış basında yankı buldu! 'Dünya Kupası'na film gibi veda'

FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında A Milli Takımımız, turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup ederek kupaya 3 puanla veda etti. Ay yıldızlıların galibiyeti dış basında yankı buldu. İşte o manşetler...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 08:31
A Milli Takımıızın galibiyeti dış basında yankı buldu! 'Dünya Kupası'na film gibi veda'

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası D Grubu 3. ve son hafta maçında ABD ile kozlarını paylaştı. Bu karşılaşmadan milliler 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

A Milli Takımıızın galibiyeti dış basında yankı buldu! 'Dünya Kupası'na film gibi veda'

Bizim Çocuklar'ın bu galibiyeti dış basında da yankı buldu. İşte karşılaşma hakkında atılan manşetler...

A Milli Takımıızın galibiyeti dış basında yankı buldu! 'Dünya Kupası'na film gibi veda'

LA GAZZETTA DELLO SPORT

"ABD, 90+8. dakikada Türkiye'ye yenildi ancak grubunu lider tamamladı. Şimdi sırada Bosna Hersek var."

A Milli Takımıızın galibiyeti dış basında yankı buldu! 'Dünya Kupası'na film gibi veda'

REUTERS

"Türkiye, Los Angeles'taki formalite maçında ABD'yi son dakika golüyle 3-2 mağlup etti."

A Milli Takımıızın galibiyeti dış basında yankı buldu! 'Dünya Kupası'na film gibi veda'

SOFOOT

"Türkiye golle döndü, ABD'yi ise bulutların üzerinden indirdi."

A Milli Takımıızın galibiyeti dış basında yankı buldu! 'Dünya Kupası'na film gibi veda'

RDS

"Türkiye, ABD'nin kafasını karıştırdı."

A Milli Takımıızın galibiyeti dış basında yankı buldu! 'Dünya Kupası'na film gibi veda'

SPORT.ES

Türkiye, Dünya Kupası'na ABD karşısında film gibi bir galibiyetle veda etti.

A Milli Takımıızın galibiyeti dış basında yankı buldu! 'Dünya Kupası'na film gibi veda'

KICKER

"Ayhan geç dakikalarda karar verdi: Türkiye, lider ABD'yi mağlup etti."

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