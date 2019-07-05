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Galatasaray'da Devler Ligi kadrosu kuruluyor! Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer
Peş peşe yeni transferlerini açıklayan Galatasaray'da son dakika transferleri için de girişimler sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in listesi üzerinden çalışmalar yapan yönetimin ilk hedefi santrfor ve orta saha transferi yapmak. Vedat Muriç'in Çaykur Rizespor'da kaldığını açıklaması Kosovalı oyuncunun sezon sonu Florya'ya geleceğini ifade olarak algılandı. Ever Banega için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da forvete ise dünyaca ünlü golcü düşünülüyor...
5 Temmuz 2019 Cuma 11:32
Güncelleme: 05.07.2019 11:32
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Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer operasyonları sürerken, son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
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Öncelikle orta saha ve forvet transferlerinden aksiyon almak isteyen yönetim, Babel'den sonra Beşiktaş'ı oldukça kızdıracak bir transfer hamlesi daha yaptı.
Bu dev transferde pazarlıkların son aşamaya geldiği öğrenildi. İşte transferin detayları;
Porto forması giyen Vincent Aboubakar'ın Galatasaray'a imza atması an meselesi...
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Galatasaray'da 27 yaşındaki Vincent Aboubakar için pazarlıklarda sona gelindi.