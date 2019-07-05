HaberlerGaleriGalatasaray'a Diagne'ye rağmen 30 milyon euro! 4 transfer...
Galatasaray'a Diagne'ye rağmen 30 milyon euro! 4 transfer...
Galatasaray'ın satılması için vitrinin en önüne koyduğu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların planlarına çomak sokuyor. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarına göre oyuncu satmadan, bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamayan sarı-kırmızılılar, Diagne için 15 milyon euro'ya Arabistan'ın en-Nasr Kulübü ile anlaşmıştı. Ancak Suudlar, 28 yaşındaki santrfora beklediği fiyatı sunmayınca transfer kilitlendi. Yaşananların ardından sarı kırmızılılar planı değiştirdi ve Diagne dışındaki 4 isimden 30 milyon euro'nun üstünde gelir kazanacak. İşte detaylar...
5 Temmuz 2019 Cuma 10:33
Güncelleme: 05.07.2019 10:39
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Al Nassr'ın teklif ettiği 2,4 milyon euroluk ücreti Galatasaray'dan da kazandığını belirten Senegalli oyuncu menajerine "O paraya niçin İstanbul'dan ve Galatasaray'dan vazgeçeyim? Aynı parayı zaten kazanıyorum" cevabını verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İki kulüp arasındaki dirsek teması sürerken Diagne'nin menajeri Arabistan'da pazarlık masasında fiyatı yükseltmeye çalışıyor.
Mbaye Diagne'nin takımda kalma konusundaki inadı Galatasaray yönetimini de başka alternatif hesaplara itmeye başladı.
Teknik heyetle bağlantılı şekilde çalışmalar devam ederken, Diagne'nin satılamama durumunda hangi oyuncunun gözden çıkarılabileceği masaya yatırıldı.
İlk akıllara gelen isim Belhanda. Sarı-kırmızılılar Faslı oyuncuya pazar arayışına girdi. Ancak yönetim Belhanda'yı 10 milyon eurodan aşağıya bırakmak istemiyor.