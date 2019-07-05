Galatasaray'a Diagne'ye rağmen 30 milyon euro! 4 transfer... 

Galatasaray'ın satılması için vitrinin en önüne koyduğu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların planlarına çomak sokuyor. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarına göre oyuncu satmadan, bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamayan sarı-kırmızılılar, Diagne için 15 milyon euro'ya Arabistan'ın en-Nasr Kulübü ile anlaşmıştı. Ancak Suudlar, 28 yaşındaki santrfora beklediği fiyatı sunmayınca transfer kilitlendi. Yaşananların ardından sarı kırmızılılar planı değiştirdi ve Diagne dışındaki 4 isimden 30 milyon euro'nun üstünde gelir kazanacak. İşte detaylar...