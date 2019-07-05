Galatasaray'a Diagne'ye rağmen 30 milyon euro! 4 transfer... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray'a Diagne'ye rağmen 30 milyon euro! 4 transfer... 

Galatasaray'a Diagne'ye rağmen 30 milyon euro! 4 transfer... 

Galatasaray'ın satılması için vitrinin en önüne koyduğu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların planlarına çomak sokuyor. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarına göre oyuncu satmadan, bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamayan sarı-kırmızılılar, Diagne için 15 milyon euro'ya Arabistan'ın en-Nasr Kulübü ile anlaşmıştı. Ancak Suudlar, 28 yaşındaki santrfora beklediği fiyatı sunmayınca transfer kilitlendi. Yaşananların ardından sarı kırmızılılar planı değiştirdi ve Diagne dışındaki 4 isimden 30 milyon euro'nun üstünde gelir kazanacak. İşte detaylar...

5 Temmuz 2019 Cuma 10:33 Güncelleme: 05.07.2019 10:39
Galatasaray'a Diagne'ye rağmen 30 milyon euro! 4 transfer...

Al Nassr'ın teklif ettiği 2,4 milyon euroluk ücreti Galatasaray'dan da kazandığını belirten Senegalli oyuncu menajerine "O paraya niçin İstanbul'dan ve Galatasaray'dan vazgeçeyim? Aynı parayı zaten kazanıyorum" cevabını verdi.

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Galatasaray'a Diagne'ye rağmen 30 milyon euro! 4 transfer...

İki kulüp arasındaki dirsek teması sürerken Diagne'nin menajeri Arabistan'da pazarlık masasında fiyatı yükseltmeye çalışıyor.

Galatasaray'a Diagne'ye rağmen 30 milyon euro! 4 transfer...

Mbaye Diagne'nin takımda kalma konusundaki inadı Galatasaray yönetimini de başka alternatif hesaplara itmeye başladı.

Galatasaray'a Diagne'ye rağmen 30 milyon euro! 4 transfer...

Teknik heyetle bağlantılı şekilde çalışmalar devam ederken, Diagne'nin satılamama durumunda hangi oyuncunun gözden çıkarılabileceği masaya yatırıldı.

Galatasaray'a Diagne'ye rağmen 30 milyon euro! 4 transfer...

İlk akıllara gelen isim Belhanda. Sarı-kırmızılılar Faslı oyuncuya pazar arayışına girdi. Ancak yönetim Belhanda'yı 10 milyon eurodan aşağıya bırakmak istemiyor.

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