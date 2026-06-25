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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Real Madrid'in harika yeteneğine kanca!

Galatasaray'dan Real Madrid'in harika yeteneğine kanca!

Yaz transfer döneminde ses getirecek hamleler yapmaya hazırlanan Galatasaray, yönünü Real Madrid'in büyük yatırımlarla kadrosuna kattığı 18 yaşındaki yıldız oyuncuya çevirdi. Jose Mourinho, 2007 doğumlu Arjantinli futbolcuyu kiralık olarak göndermeyi değerlendiriyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 16:19
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'dan Real Madrid'in harika yeteneğine kanca!

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne damga vuracak bir kadro için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi yaz transfer döneminde yönünü Avrupa devlerinde forma giyen yıldız oyunculara çevirdi.

Galatasaray'dan Real Madrid'in harika yeteneğine kanca!

TFF'nin 10+4 kuralını dikkate alarak listesindeki isimler için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıların orta sahaya yapacağı takviyede rotası Real Madrid oldu.

Galatasaray'dan Real Madrid'in harika yeteneğine kanca!

Cimbom, La Liga devinin 2007 doğumlu Arjantinli yıldızı Franco Mastantuono için beklemeye koyuldu.

Galatasaray'dan Real Madrid'in harika yeteneğine kanca!

Real Madrid'de başkanlığa yeniden seçilen Florentino Perez, teknik direktörlük görevine eflatun-beyazlılarda başarılı bir geçmişe sahip olan Jose Mourinho'yu getirmişti.

Galatasaray'dan Real Madrid'in harika yeteneğine kanca!

TyC Sports'ta yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde Mastantuono'nun geleceğine ilişkin bir karar vermeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Real Madrid'in harika yeteneğine kanca!

Kadrodaki genç futbolcuların gelişim sürecine zarar vermek istemeyen Mourinho, Mastantuono'nun daha fazla süre alarak deneyim kazanması amacıyla kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi seçeneğini değerlendiriyor.

Galatasaray'dan Real Madrid'in harika yeteneğine kanca!

İspanyol temsilcisi, Ağustos 2025'te River Plate'den transfer edilen ve kulübün yaklaşık 63,2 milyon euro yatırımda bulunduğu yetenekli oyuncunun başarısız olmasını istemiyor.

Galatasaray'dan Real Madrid'in harika yeteneğine kanca!

Bu noktada Galatasaray, Arjantin Milli Takımı oyuncusu için devreye gireren Real Madrid'in kapısını çalabilir.

Galatasaray'dan Real Madrid'in harika yeteneğine kanca!

18 yaşındaki Franco Mastantuono, sağ kanadın dışında 10 numarada da etkili performans sergiliyor.

Galatasaray'dan Real Madrid'in harika yeteneğine kanca!

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Mastantuono, eflatun-beyazlılarda bu sezon tüm kulvarlarda 35 mücadelede boy gösterdi. Toplam 1.484 dakika sahada kalan genç oyuncu, 3 gol/1 asist katkısı sunmayı başardı.

Galatasaray'dan Real Madrid'in harika yeteneğine kanca!

Franco Mastantuono, Tottenham'ın da transfer listesinde öncelikli konumda.

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