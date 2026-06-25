Galatasaray'dan Real Madrid'in harika yeteneğine kanca!
Yaz transfer döneminde ses getirecek hamleler yapmaya hazırlanan Galatasaray, yönünü Real Madrid'in büyük yatırımlarla kadrosuna kattığı 18 yaşındaki yıldız oyuncuya çevirdi. Jose Mourinho, 2007 doğumlu Arjantinli futbolcuyu kiralık olarak göndermeyi değerlendiriyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 16:19
Real Madrid'de başkanlığa yeniden seçilen Florentino Perez, teknik direktörlük görevine eflatun-beyazlılarda başarılı bir geçmişe sahip olan Jose Mourinho'yu getirmişti.
TyC Sports'ta yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde Mastantuono'nun geleceğine ilişkin bir karar vermeye hazırlandığı ortaya çıktı.
Kadrodaki genç futbolcuların gelişim sürecine zarar vermek istemeyen Mourinho, Mastantuono'nun daha fazla süre alarak deneyim kazanması amacıyla kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi seçeneğini değerlendiriyor.
İspanyol temsilcisi, Ağustos 2025'te River Plate'den transfer edilen ve kulübün yaklaşık 63,2 milyon euro yatırımda bulunduğu yetenekli oyuncunun başarısız olmasını istemiyor.
Bu noktada Galatasaray, Arjantin Milli Takımı oyuncusu için devreye gireren Real Madrid'in kapısını çalabilir.
18 yaşındaki Franco Mastantuono, sağ kanadın dışında 10 numarada da etkili performans sergiliyor.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Mastantuono, eflatun-beyazlılarda bu sezon tüm kulvarlarda 35 mücadelede boy gösterdi. Toplam 1.484 dakika sahada kalan genç oyuncu, 3 gol/1 asist katkısı sunmayı başardı.
Franco Mastantuono, Tottenham'ın da transfer listesinde öncelikli konumda.
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