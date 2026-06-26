A Milli Takımımız ABD'yi son dakika golüyle yendi!

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası D Grubu 3. ve son hafta maçında ABD ile kozlarını paylaştı. Bu karşılaşmadan milliler 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında ABD karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında ABD öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Belharter uzak direğe ortaladı. Kale sahası önü sağ çaprazında boş kalan Trusty, meşin yuvarlağı düzeltip çaprazdan sert vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

10. dakikada A Milli Futbol Takımı maçta eşitliği yakaladı. Arda Güler'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta rakipten önce topu kapan Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasına hareketlenen Arda Güler'le yeniden topu buluşturdu. Yıldız oyuncu karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1.

31. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Kenan'ın pasında topla buluşan Arda Güler, soldan savunmanın arkasına sarkan Eren Elmalı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu son çizgiye inip kale sahası önündeki Orkun'a yerden ortaladı. Orkun Kökçü yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 2-1.

Müsabakanın ilk yarısı A Milli Futbol Takımı'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

49. dakikada McKenzie'nin sol taraftan kullandığı uzun taç atışında savunmada Abdülkerim'in kafayla dokunduğu topu Orkun uzaklaştırmak istedi. Orkun Kökçü'nün kısa kalan vuruşunda Berhalter, ceza sahası çizgisi üzeri sol çaprazından yerden çektiği sert şutla takımına beraberliği getirdi. 2-2

62. dakikada sol kanattan gelişen ABD atağında çapraz pozisyondan ceza sahasına sokulan Pulusic'in vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

63. dakikada Scally'nin sağ kanattan penaltı noktasına yaptığı ortada Pepi'nin vole vurmak isterken ıskaladığı meşin yuvarlak arkasındaki Pulusic'ten sekip havalanarak kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan'ın da müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

90+8. dakikada sağ kanattan rakiplerinden şık bir çalımla sıyrılan Arda'nın pasıyla topu alan Salih, ortasını arka direğe yaptı. Burada meşin yuvarlağın sahibi olan Can Uzun'un içeriye çevirdiği topa kale alanı içindeki Kaan Ayhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

Maçın ardından Türkiye grubunda 3 puanla sonuncu sırada yer aldı. ABD ise 6 puanla lider konumda bulunuyor.

DÜNYA KUPASI'NDAKİ İLK GOLÜMÜZ ARDA'DAN

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Arda Güler'den geldi.

Ay-yıldızlı ekibin 10. dakikada gelişen atağında Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Arda, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

ARDA, EMRE BELÖZOĞLU'NU GEÇTİ

Arda, ABD'ye attığı golle Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu.

21 yaş 120 günlükken Dünya Kupası'nda golünü atan Arda, 21 yaş 275 günlük iken 2002 Dünya Kupası'nda Kosta Rika filelerini havalandıran Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.

MİLLİ TAKIMIN İKİNCİ GOLÜ ORKUN'DAN

Milli takımımız ikinci golünü 31. dakikada Orkun Kökçü ile buldu.

Eren'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Orkun'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Ay-yıldızlı ekibin galibiyet golünü 88. dakikada oyuna giren Kaan Ayhan, 90+8. dakikada ağlara yolladı.

Karşılaşmayı 70 bin 492 taraftarın izlediği açıklandı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

Auston Trusty'nin attığı golle ABD 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/scDU79UMiy — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

⚽ Eren çevirdi Orkun bitirdi! Nefis paslar ve organize bir golle ABD karşısında 2-1 öndeyiz! pic.twitter.com/CnyDPsjNIi — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

Berhalter'in golüyle ABD skoru 2-2'ye getirdi. pic.twitter.com/tZyM1BjXeM — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026