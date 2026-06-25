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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! "Eğer başkanla anlaşarak..."

Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! "Eğer başkanla anlaşarak..."

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan Mauro Icardi hakkında menajeri Elio Pino açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 19:25
Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! "Eğer başkanla anlaşarak..."

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve geleceği halen belirsizliğini koruyan Mauro Icardi hakkında menajeri Elio Pino açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! "Eğer başkanla anlaşarak..."

Arjantinli muhabir Gustavo Mendez, "La mañana con Moria" programında Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun gönderdiği mesajı okudu. Pino, Wanda Nara'nın Icardi hakkındaki River Plate iddialarına da yanıt verdi.

Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! "Eğer başkanla anlaşarak..."

Arjantin basınından Pronto'nun derlediği habere göre Elio Pino'nun, muhabir Gustavo Mendez'e gönderdiği mesajın içeriği şu şekilde:

Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! "Eğer başkanla anlaşarak..."

"Galatasaray ile olası bir sözleşme uzatması hakkında görüşüyorum. Bildiğiniz gibi Icardi için Galatasaray bir kulüp değil, bir ailedir.

Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! "Eğer başkanla anlaşarak..."

Bu nedenle Galatasaray'a, başkan Dursun Özbek'e ve taraftarlarına olan saygımızdan dolayı şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz. Eğer başkanla karşılıklı anlaşarak bu özel ilişkiyi sürdürmeme kararı alırsak, o zaman diğer fırsatları değerlendiririz.

Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! "Eğer başkanla anlaşarak..."

Wanda'nın bahsettiği kesim kulüpler değil; ellerinde her türlü teklif olduğunu iddia eden menajerler.

Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! "Eğer başkanla anlaşarak..."

Şahsen, ne Mauro'nun ne de benim asla yetki vermediğimiz transfer görüşmelerine dahil olmaya çalışan menajerlerden günde 20 telefon alıyorum.

Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! "Eğer başkanla anlaşarak..."

Herkese her zaman şunu söylüyorum: Eğer bir kulüp Icardi'yi istiyorsa bana ulaşmanın bir yolunu bulacaktır; çünkü Transfermarkt'ta yer alıyorum, İtalyan Menajerler Derneği'nin ulusal sekreteriyim ve 32 yıldır futbol sektöründe çalışıyorum.

Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! "Eğer başkanla anlaşarak..."

Ancak tekrar ediyorum, önceliğimiz Galatasaray'a ve taraftarlarına saygı duymaktır."

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