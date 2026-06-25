"Galatasaray ile olası bir sözleşme uzatması hakkında görüşüyorum. Bildiğiniz gibi Icardi için Galatasaray bir kulüp değil, bir ailedir.

Bu nedenle Galatasaray'a, başkan Dursun Özbek'e ve taraftarlarına olan saygımızdan dolayı şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz. Eğer başkanla karşılıklı anlaşarak bu özel ilişkiyi sürdürmeme kararı alırsak, o zaman diğer fırsatları değerlendiririz.