Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! "Eğer başkanla anlaşarak..."
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan Mauro Icardi hakkında menajeri Elio Pino açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 19:25
"Galatasaray ile olası bir sözleşme uzatması hakkında görüşüyorum. Bildiğiniz gibi Icardi için Galatasaray bir kulüp değil, bir ailedir.
Bu nedenle Galatasaray'a, başkan Dursun Özbek'e ve taraftarlarına olan saygımızdan dolayı şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz. Eğer başkanla karşılıklı anlaşarak bu özel ilişkiyi sürdürmeme kararı alırsak, o zaman diğer fırsatları değerlendiririz.
Wanda'nın bahsettiği kesim kulüpler değil; ellerinde her türlü teklif olduğunu iddia eden menajerler.
Şahsen, ne Mauro'nun ne de benim asla yetki vermediğimiz transfer görüşmelerine dahil olmaya çalışan menajerlerden günde 20 telefon alıyorum.
Herkese her zaman şunu söylüyorum: Eğer bir kulüp Icardi'yi istiyorsa bana ulaşmanın bir yolunu bulacaktır; çünkü Transfermarkt'ta yer alıyorum, İtalyan Menajerler Derneği'nin ulusal sekreteriyim ve 32 yıldır futbol sektöründe çalışıyorum.
Ancak tekrar ediyorum, önceliğimiz Galatasaray'a ve taraftarlarına saygı duymaktır."
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