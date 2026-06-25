PREMIER LİG KAPISINI AÇIK BIRAKTI



Juventus'tan ayrılması durumunda yalnızca Premier Lig'den gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edilen Thuram'ın, İngiltere'den birçok kulübün radarında olduğu öğrenildi. Liverpool, Newcastle United, Aston Villa ve Nottingham Forest'ın Fransız orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği belirtildi.

Öte yandan Juventus yönetiminin, olası bir transfer için Khephren Thuram'ın bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirlediği kaydedildi.