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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...

Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, listesinde yer alan 2 yıldız oyuncunun geleceğine dair kararını vermesinin ardından şoka uğradı. İşte o oyuncular ve transferde son kararları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 17:20
Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...

Transfer döneminde Galatasaray ile anılan dünya yıldızları Bruno Fernandes ve Khephren Thuram'ın gelecekleri netlik kazandı.

Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...

İngiliz ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre iki futbolcu da kariyer planlamalarını belirledi.

Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes hakkında ortaya atılan transfer iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...

BRUNO FERNANDES KARARINI VERDİ

İngiliz basını TalkSport'tan Ben Jacobs'un haberine göre, Suudi Arabistan kulüplerinin yüksek maaş tekliflerine rağmen Portekizli yıldız kariyerine Manchester United'da devam etme kararı aldı.

Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...

Adı zaman zaman Galatasaray ile de anılan Bruno Fernandes için sarı-kırmızılı kulübün resmi bir girişimde bulunmadığı belirtildi. İngiliz ekibinin, yıldız oyuncuyla yeni sözleşme görüşmeleri üzerinde çalıştığı da aktarıldı.

Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...

THURAM DA KARARINI VERDİ

Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı öne sürülen bir diğer isim olan Khephren Thuram da geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...

Modena Noi'den Marco Rossi'nin haberine göre Fransız orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpten gelen transfer teklifini kabul etmedi.

Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...

Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmayan 25 yaşındaki futbolcunun önceliğinin Juventus'ta kalmak olduğu kaydedildi.

Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...

Ancak İtalyan devinin oyuncuyu satma kararı alması halinde Thuram'ın kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği belirtildi.

Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...

PREMIER LİG KAPISINI AÇIK BIRAKTI

Juventus'tan ayrılması durumunda yalnızca Premier Lig'den gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edilen Thuram'ın, İngiltere'den birçok kulübün radarında olduğu öğrenildi. Liverpool, Newcastle United, Aston Villa ve Nottingham Forest'ın Fransız orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği belirtildi.

Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...

Öte yandan Juventus yönetiminin, olası bir transfer için Khephren Thuram'ın bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirlediği kaydedildi.

Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...

Böylece Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan iki yıldız isim de geleceklerine ilişkin kararlarını verirken, sarı-kırmızılıların alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...

"Thuram, Galatasaray'ı reddetti: Juventus, Liverpool ve diğer Premier Lig kulüpleri için bonservis bedelini belirledi."

Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...

"Bruno Fernandes, Suudi Arabistan'dan gelen ilgiye rağmen Manchester United'daki geleceğiyle ilgili kararını verdi."

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