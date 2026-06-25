Galatasaray'a şok üstüne şok! Transfer listesindeki 2 isim...
Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, listesinde yer alan 2 yıldız oyuncunun geleceğine dair kararını vermesinin ardından şoka uğradı. İşte o oyuncular ve transferde son kararları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 17:20
BRUNO FERNANDES KARARINI VERDİ
İngiliz basını TalkSport'tan Ben Jacobs'un haberine göre, Suudi Arabistan kulüplerinin yüksek maaş tekliflerine rağmen Portekizli yıldız kariyerine Manchester United'da devam etme kararı aldı.
Adı zaman zaman Galatasaray ile de anılan Bruno Fernandes için sarı-kırmızılı kulübün resmi bir girişimde bulunmadığı belirtildi. İngiliz ekibinin, yıldız oyuncuyla yeni sözleşme görüşmeleri üzerinde çalıştığı da aktarıldı.
THURAM DA KARARINI VERDİ
Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı öne sürülen bir diğer isim olan Khephren Thuram da geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Modena Noi'den Marco Rossi'nin haberine göre Fransız orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpten gelen transfer teklifini kabul etmedi.
Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmayan 25 yaşındaki futbolcunun önceliğinin Juventus'ta kalmak olduğu kaydedildi.
Ancak İtalyan devinin oyuncuyu satma kararı alması halinde Thuram'ın kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği belirtildi.
PREMIER LİG KAPISINI AÇIK BIRAKTI
Juventus'tan ayrılması durumunda yalnızca Premier Lig'den gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edilen Thuram'ın, İngiltere'den birçok kulübün radarında olduğu öğrenildi. Liverpool, Newcastle United, Aston Villa ve Nottingham Forest'ın Fransız orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği belirtildi.
Öte yandan Juventus yönetiminin, olası bir transfer için Khephren Thuram'ın bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirlediği kaydedildi.
Böylece Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan iki yıldız isim de geleceklerine ilişkin kararlarını verirken, sarı-kırmızılıların alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.
"Thuram, Galatasaray'ı reddetti: Juventus, Liverpool ve diğer Premier Lig kulüpleri için bonservis bedelini belirledi."
"Bruno Fernandes, Suudi Arabistan'dan gelen ilgiye rağmen Manchester United'daki geleceğiyle ilgili kararını verdi."
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