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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Transferini reddettiler

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Transferini reddettiler

Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Nijeryalı santrforu gündemine alan Avrupa devi, 27 yaşındaki futbolcunun soyunma odasındaki disipline uyamayacağını düşünerek bu transferden vazgeçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 11:54
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Transferini reddettiler

Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Transferini reddettiler

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne damga vuracak bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda takviye yapılacak bölgeler için dünya yıldızı isimler ve kulüpleri ile görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Transferini reddettiler

Öte yandan son iki yaz transfer döneminde olduğu gibi bu yıl da odak Victor Osimhen'de olacak.

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Transferini reddettiler

Sezonu 33 maçta 22 gol/8 asist ile tamamlayan Nijeryalı santrfor, Avrupa devlerinin radarında kalmaya devam ediyor.

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Transferini reddettiler

Bu takımlar arasından Atletico Madrid, 27 yaşındaki golcünün transferinde son kararı verdi.

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Transferini reddettiler

İspanyol basınında servis edilen habere göre La Liga temsilcisi, Osimhen'in transferinden soyunma odasındaki disipline ve Diego Simeone'ın kolektif çaba gerektiren taktiklerine uyum sağlayamayacağı gerekçesi ile vazgeçti.

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Transferini reddettiler

OYUNCU CEPHESİ TEMASA GEÇTİ

Haberde aktarılana göre oyuncu tarafı yakın zamanda Atletico Madrid yönetimi ile temasa geçti ancak yapılan değerlendirme sonucu İspanyol ekibi müzakere masasına oturmadan transferden vazgeçti.

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Transferini reddettiler

NAPOLI'DEKİ SÜRECİ...

Osimhen'in sportif anlamda etkileyici bir profile sahip olduğu fakat zor kişiliği, Napoli'deki sıkıntılı süreci nedeniyle de riskli bir transfer olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Transferini reddettiler

BARÇA VE PSG DE VAZGEÇTİ

Galatasaray'ın Osimhen'in olası bir transferinden 130-150 milyon euro arası bonservis beklentisi olması nedeniyle Barcelona ve PSG'nin de alternatif isimlere yöneleceği vurgulandı.

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Transferini reddettiler

Osimhen'den vazgeçen Atletico Madrid'in bir numaralı hedefinin ise Inter forması giyen Lautaro Martinez olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Transferini reddettiler

Barcelona ve Real Madrid'in gündeminde olan ve Dünya Kupası'nda yaptığı açıklama ile transfer mesajı veren Julian Alvarez'in satışı, Martinez müzakerelerinde Atletico Madrid'in mali anlamda rahatlamasını sağlayacak.

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Transferini reddettiler

Öte yandan Inter ile anlaşma sağlanamaması durumunda İspanyol ekibinin B planı, Premier Lig'de Sunderland forması giyen genç forvet Brian Brobbey olacak.

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