OYUNCU CEPHESİ TEMASA GEÇTİ Haberde aktarılana göre oyuncu tarafı yakın zamanda Atletico Madrid yönetimi ile temasa geçti ancak yapılan değerlendirme sonucu İspanyol ekibi müzakere masasına oturmadan transferden vazgeçti.

NAPOLI'DEKİ SÜRECİ... Osimhen'in sportif anlamda etkileyici bir profile sahip olduğu fakat zor kişiliği, Napoli'deki sıkıntılı süreci nedeniyle de riskli bir transfer olarak değerlendirildiği kaydedildi.