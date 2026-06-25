Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! Transferini reddettiler
Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Nijeryalı santrforu gündemine alan Avrupa devi, 27 yaşındaki futbolcunun soyunma odasındaki disipline uyamayacağını düşünerek bu transferden vazgeçti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 11:54
Sezonu 33 maçta 22 gol/8 asist ile tamamlayan Nijeryalı santrfor, Avrupa devlerinin radarında kalmaya devam ediyor.
Bu takımlar arasından Atletico Madrid, 27 yaşındaki golcünün transferinde son kararı verdi.
İspanyol basınında servis edilen habere göre La Liga temsilcisi, Osimhen'in transferinden soyunma odasındaki disipline ve Diego Simeone'ın kolektif çaba gerektiren taktiklerine uyum sağlayamayacağı gerekçesi ile vazgeçti.
OYUNCU CEPHESİ TEMASA GEÇTİ
Haberde aktarılana göre oyuncu tarafı yakın zamanda Atletico Madrid yönetimi ile temasa geçti ancak yapılan değerlendirme sonucu İspanyol ekibi müzakere masasına oturmadan transferden vazgeçti.
NAPOLI'DEKİ SÜRECİ...
Osimhen'in sportif anlamda etkileyici bir profile sahip olduğu fakat zor kişiliği, Napoli'deki sıkıntılı süreci nedeniyle de riskli bir transfer olarak değerlendirildiği kaydedildi.
BARÇA VE PSG DE VAZGEÇTİ
Galatasaray'ın Osimhen'in olası bir transferinden 130-150 milyon euro arası bonservis beklentisi olması nedeniyle Barcelona ve PSG'nin de alternatif isimlere yöneleceği vurgulandı.
Osimhen'den vazgeçen Atletico Madrid'in bir numaralı hedefinin ise Inter forması giyen Lautaro Martinez olduğu belirtildi.
Barcelona ve Real Madrid'in gündeminde olan ve Dünya Kupası'nda yaptığı açıklama ile transfer mesajı veren Julian Alvarez'in satışı, Martinez müzakerelerinde Atletico Madrid'in mali anlamda rahatlamasını sağlayacak.
Öte yandan Inter ile anlaşma sağlanamaması durumunda İspanyol ekibinin B planı, Premier Lig'de Sunderland forması giyen genç forvet Brian Brobbey olacak.
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