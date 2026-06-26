FIFA ülke sıralamamız güncellendi! Dünya Kupası'nın ardından...
A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası'na ABD'ye karşı aldığı 3-2'lik galibiyet ile veda etti. Millilerimizin dev turnuvada grup aşamasını geçememesinin ardından FIFA ülke sıralamasında yaşanan değişim dikkat çekti. İşte listedeki güncel sıramız...
Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 08:47
Mücadelenin ikinci yarısını 10 kişi oynayan Paraguay'a 1-0 mağlup olan Bizim Çocuklar, böylelikle Dünya Kupası'nda tur umutlarını kaybetti.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı dev organizasyona vedamızın ardından FIFA ülke sıralamamızda yaşanan değişiklik dikkat çekti.
İşte turnuvanın başladığı 11 Haziran tarihinde sıralamada 1605 puan ile 22. sırada yer alan A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nın ardından bulunduğu konum...
FIFA 2026 Dünya Kupası'nın grup aşamasında oynadığı 3 maçın ardından A Milli Futbol Takımımızın puanı 1582'ye geriledi.
ABD'ye karşı galip gelerek büyük düşüşü frenleyen millilerimiz, FIFA ülke sıralamasında 27. sırada yer aldı.
Dünya Kupası'na hüzünlü vedanın ardından Bizim Çocuklar, yönünü Eylül ayında başlayacak olan Uluslar Ligi'ne çevirdi.
A Milli Futbol Takımımız bu turnuvada Fransa, İtalya ve Belçika karşısında mücadele edecek.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.