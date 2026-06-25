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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin başı UEFA ile dertte! Yaptırım...

Fenerbahçe'nin başı UEFA ile dertte! Yaptırım...

UEFA; 15 milyon euro ceza, puan silme ve hatta men yaptırımı gündemde olan Fenerbahçe hakkında kararını verdi. İşte sarı-lacivertlilere Jose Mourinho, Diego Carlos ve Kerem Aktürkoğlu'nun transferleri ile ilgili olarak uygulanacak yaptırım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 10:02
Fenerbahçe'nin başı UEFA ile dertte! Yaptırım...

UEFA'dan ağır para cezası ve puan silme yaptırımı bekleyen Fenerbahçe, en çok çekindiği senaryoyla karşılaşmadı.

Fenerbahçe'nin başı UEFA ile dertte! Yaptırım...

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), 24 Ocak 2026 tarihinde dört müfettiş ve bağımsız denetim şirketi Deloitte temsilcileriyle birlikte sarı-lacivertli kulüpte iki gün süren kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin başı UEFA ile dertte! Yaptırım...

Yapılan denetimlerde, Jose Mourinho ve Diego Carlos ile imzalanan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığı tespit edilirken, Kerem Aktürkoğlu transferinde de UEFA talimatlarına uygun olmayan uygulamalar belirlendi. Fenerbahçe'den yazılı savunma talep eden kurul, değerlendirmelerin ardından kararını açıkladı.

Fenerbahçe'nin başı UEFA ile dertte! Yaptırım...

Buna göre sarı-lacivertli kulübe 7,5 milyon euro para cezası verilirken, mali disiplin konusunda da resmi uyarıda bulunuldu.

Fenerbahçe'nin başı UEFA ile dertte! Yaptırım...

KARARIN TEBLİĞ EDİLECEĞİ GÜN...

UEFA'nın kararının 26 Haziran Cuma günü Fenerbahçe Kulübü'ne resmen bildirilmesi bekleniyor. Daha önce UEFA'nın talebi doğrultusunda Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde düzenlemeye giden kulüp, oyuncunun beş yıllık toplam ücretini kalan dört sezona eşit şekilde dağıtmıştı.

Fenerbahçe'nin başı UEFA ile dertte! Yaptırım...

Mali disiplin uyarısı alan Fenerbahçe'nin önümüzdeki süreçte UEFA ile 3 ila 4 sezonu kapsayan bir uzlaşma anlaşması yapması gerekecek. Bu tür anlaşmalarda genellikle futbolcu maaşları, teknik ekip giderleri, menajer komisyonları ve transfer zararlarının toplamının kulüp gelirlerinin yüzde 70'ini aşmaması şartı yer alıyor. Ayrıca kulüpler, transferde elde ettikleri gelir kadar harcama yapabiliyor ve Avrupa kupaları kadrolarında oyuncu sayısı 25'ten 21'e düşürülebiliyor.

Fenerbahçe'nin başı UEFA ile dertte! Yaptırım...

UEFA'NIN GÖZÜ TÜRK KULÜPLERİNDE

Türk kulüpleri geçmişte UEFA'nın birçok mali yaptırımıyla karşı karşıya kaldı. Mali denge kriterlerini karşılayamayan Galatasaray 2016'da, Trabzonspor ise 2020'de Avrupa kupalarından birer yıl men cezası aldı. Bu süreçlerde kulüplerin Avrupa listeleri 25 oyuncudan 21 oyuncuya indirildi ve "sattığın kadar al" kuralı kapsamında transfer yapmak zorunda kaldılar.

Fenerbahçe'nin başı UEFA ile dertte! Yaptırım...

Gelir-gider dengesini sağlayamayan Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor ise milyonlarca euro'yu bulan para cezalarıyla karşılaştı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da UEFA tarafından uygulanan bazı mali yükümlülüklerden geçtiğimiz hafta itibarıyla çıktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin başı UEFA ile dertte! Yaptırım...

PARANIN TAHSİLİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre UEFA, yüksek tutarlı mali cezaları genellikle tek seferde tahsil etmiyor. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarından kazanacağı katılım bedelleri, yayın gelirleri ve performans primleri UEFA tarafından kontrol altında tutulacak.

Fenerbahçe'nin başı UEFA ile dertte! Yaptırım...

7,5 milyon euro'luk cezanın yaklaşık 2 milyon euro'luk kısmının kesinleşmiş ceza olarak uygulanması, kalan 5,5 milyon euro'luk bölümün ise şartlı ve ertelenmiş ceza statüsünde değerlendirilmesi bekleniyor. Fenerbahçe, önümüzdeki 3-4 mali sezon boyunca UEFA'ya verdiği mali yapılandırma taahhütlerini yerine getirirse, bu şartlı ceza uygulanmayacak. Ancak yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde söz konusu tutar da kulübün Avrupa gelirlerinden kesilecek.

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