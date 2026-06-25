UEFA'NIN GÖZÜ TÜRK KULÜPLERİNDE Türk kulüpleri geçmişte UEFA'nın birçok mali yaptırımıyla karşı karşıya kaldı. Mali denge kriterlerini karşılayamayan Galatasaray 2016'da, Trabzonspor ise 2020'de Avrupa kupalarından birer yıl men cezası aldı. Bu süreçlerde kulüplerin Avrupa listeleri 25 oyuncudan 21 oyuncuya indirildi ve "sattığın kadar al" kuralı kapsamında transfer yapmak zorunda kaldılar.

Gelir-gider dengesini sağlayamayan Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor ise milyonlarca euro'yu bulan para cezalarıyla karşılaştı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da UEFA tarafından uygulanan bazı mali yükümlülüklerden geçtiğimiz hafta itibarıyla çıktığı öğrenildi.