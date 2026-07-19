Hırvatistan’ı devirdik: 73-72

Basketbolda FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın 5-8'incilik klasman maçında Türkiye, Hırvatistan'ı 73-72 yendi.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Basketbolda FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın 5-8'incilik klasman maçında Türkiye, Hırvatistan'ı 73-72 yendi. Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki organizasyonda ilk yarıyı 36-31 önde geçen ay-yıldızlılar, maçı 73-72 kazandı. Milliler, 5-6'ncılık maçında bugün Almanya-Yunanistan mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.