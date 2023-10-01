Haberler Basketbol Aliağa Petkimspor galibiyetle başladı

Aliağa Petkimspor galibiyetle başladı

Basketbol Süper Lig'inde heyecan başladı. Basketbol Süper Lig'de ilk hafta müsabakasındaki İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor evinde son finalist Pınar Karşıyaka'yı ağırladı. Nefes nefese geçen maç izleyenleri heyecan içinde bıraktı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 15:49
Aliağa Petkimspor galibiyetle başladı

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor evinde son finalist Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti: 81-69. Özellikle üçüncü ve dördüncü periyottaki etkili savunmasıyla galibiyete uzanan Aliağa ekibinde Efianayi 23 ve Zoriks 20 sayıyla maçın yıldızı oldu. Kötü atış grafiğiyle yenilgiye razı olan Karşıyaka'da en skorer isim ise 17 sayıyla Martin oldu.

Maça Martin'in üst üste iki 3 sayılık basketiyle başlayan Karşıyaka öne geçip dışarıdan Kenan, pota altından Carey'in katkısıyla farkı 9 sayıya çıkardı. Efianayi ve Thomas'la ev sahibinin farkı 3'e düşürdüğü anlarda Carey'in basket faulden bulduğu sayılar yeşil-kırmızılıların farkı yeniden açmasını sağladı. İlk periyot 19-24 sonuçlandı.

İkinci periyotta Petkimspor'un rakibini yakalamaya çalıştığı anlarda Furkan'ın pota altından basketleri Kaf-Kaf'ı oyunda tuttu. Soyunma odasına 36-42 girildi.

İkinci periyotta Petkimspor'un rakibini yakalamaya çalıştığı anlarda Furkan'ın pota altından basketleri Kaf-Kaf'ı oyunda tuttu. Soyunma odasına 36-42 girildi.

Üçüncü periyoda hızlı başlayıp Efianayi'yle skoru 44-44'e getiren Petkim, Thomas'la 49-48 öne geçerek farkı sürekli artırdı. Son saniyede Zoriks'in üçlüğüyle ev sahibi dördüncü periyoda 12 sayı farkla, 66-54 üstün başladı. Üçüncü periyotta Petkimspor'un bulduğu 30 sayıya Karşıyaka 12 sayıyla yanıt verebildi.

Son periyotta Hilliard'ın üçlüğüyle başlayıp farkı eritmeye çalışan Kaf-Kaf, McCollum'la üst üste hücumlardan yararlanamadı. Karşıyaka'nın hücumlardan boş dönüp 8 dakikada yalnız 5 sayı atabilmesiyle iyice üstünlüğü eline alan ev sahibi, Efianayi, Simmons, Yunus'la farkı açmayı sürdürüp salondan 81-69'luk galibiyetle ayrıldı.

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 19, Efianayi 23, Yunus 3, Simmons 8, Aldridge 3, Emre 2, Zoriks 20, Mahir 2, Yavuz, Tayfun 1

PINAR KARŞIYAKA: Kenan 9, Hilliard 11, Martin 17, Hakan, Furkan 7, Carey 8, McCollum 6, Vitto Brown 11, Ergi, Thomas

1'İNCİ PERİYOT: 19-24

DEVRE: 36-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-54

DİĞER
Evli babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yakalanmıştı...Yasak aşka Cansu Tosun'dan açıklama geldi...
Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar
F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon
İsmail Kartal: Bunlara alışkınım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Efes açılışı yaptı
Manisa galibiyetle başladı!
İZMİR DEPREM SON DAKİKA
ATV CANLI İZLE | atv CANLI YAYIN İZLE | atv yayın akışı
tv 8 canlı yayın - tv8 canlı izle (HD)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon 16:50
Trabzon evinde bir başka! Trabzon evinde bir başka! 16:28
Szymanski F.Bahçe'de o rekora imza attı! Szymanski F.Bahçe'de o rekora imza attı! 16:24
F.Bahçe'de flaş Batshuayi kararı! F.Bahçe'de flaş Batshuayi kararı! 16:10
Lyon'a Reims şoku! Lyon'a Reims şoku! 16:05
Yunus Akgün parladı, Leicester kazandı! Yunus Akgün parladı, Leicester kazandı! 16:03
Daha Eski
Orsolini coştu! Bologna kazandı Orsolini coştu! Bologna kazandı 15:57
Petkim'den harika başlangıç! Petkim'den harika başlangıç! 15:49
Bodrum evinde hata yapmadı! Bodrum evinde hata yapmadı! 15:49
Erzurum FK tek golle kazandı! Erzurum FK tek golle kazandı! 15:49
Freiburg - Augsburg maçı ne zaman? Freiburg - Augsburg maçı ne zaman? 15:43
Darmstadt 98 - Werder Bremen maçı ne zaman? Darmstadt 98 - Werder Bremen maçı ne zaman? 15:39