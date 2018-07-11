Yalçın Ayhan Ankaragücü'nde – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    Ankaragücü'nde

    <a href="/index/yalcin-ayhan?id=39d638e7-4fe2-437d-b798-9ebc0f50c3a7" class="" rel="tag">Yalçın Ayhan</a> Ankaragücü'nde

    ekiplerinden Ankaragücü, ile 1 yıllık anlaşma sağladı

    Son olarak ' forması giyen 'ın yeni takımı belli oldu. 36 yaşındaki tecrübeli stoper; 'in yeni ekibi Ankaragücü'yle 1 yıllık anlaşma sağladı.

    1. 11.7.2018 16:58
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