CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla başladı. 2. hafta maçında Bayern Münih ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 13:16 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 13:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Bayern Münih, evinde Leipzig'i ağırlayacak. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmada Florian Badstübner düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih - Leipzig MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Leipzig maçı 22 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih - Leipzig MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Olise, Diaz; Kane

Leipzig: Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, Schlager; Bakayoko, Xavi, Nusa; Openda

ASpor CANLI YAYIN

Kerem için flaş gelişme! Transferi iptal mi oldu?
Reklam
DİĞER
Fenerbahçe, Edson Alvarez'i İstanbul'a getiriyor! İşte transferin detayları...
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Napoli'nin Osimhen pişmanlığı!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Alvarez bitti, sıra onda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Antony için çılgın teklif! F.Bahçe'den Antony için çılgın teklif! 12:51
Kerem için flaş gelişme! Transferi iptal mi oldu? Kerem için flaş gelişme! Transferi iptal mi oldu? 12:10
PSG - Angers maçı hangi kanalda? PSG - Angers maçı hangi kanalda? 12:00
Real Betis - Deportivo Alaves maçı hangi kanalda? Real Betis - Deportivo Alaves maçı hangi kanalda? 11:46
Beşiktaş'a Rıdvan müjdesi! Beşiktaş'a Rıdvan müjdesi! 11:42
Özbek'ten flaş Muslera açıklaması! Özbek'ten flaş Muslera açıklaması! 11:34
Daha Eski
West Ham United - Chelsea maçı hangi kanalda? West Ham United - Chelsea maçı hangi kanalda? 11:23
Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması! Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması! 11:18
Çorum FK - Sarıyer maçı hangi kanalda? Çorum FK - Sarıyer maçı hangi kanalda? 11:17
Romanya'da hayrete düşüren kura çekimi! Romanya'da hayrete düşüren kura çekimi! 10:52
Mourinho soyunma odasına erken gidiyor? İşte o gerçek Mourinho soyunma odasına erken gidiyor? İşte o gerçek 10:48
Fatih Karagümrük - Göztepe maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Göztepe maçı saat kaçta? 10:41