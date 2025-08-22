Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bayern Münih - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Bayern Münih, evinde Leipzig'i ağırlayacak. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmada Florian Badstübner düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih - Leipzig MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Leipzig maçı 22 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih - Leipzig MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Olise, Diaz; Kane

Leipzig: Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, Schlager; Bakayoko, Xavi, Nusa; Openda