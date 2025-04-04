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Haberler Almanya Bundesliga Augsburg 1-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET

Augsburg 1-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih konuk olduğu Augsburg'u 3-1 mağlup etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 23:40
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Augsburg 1-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Augsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Konuk takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Jamal Musiala, 60. dakikada Harry Kane ve 90+3. dakikada Chrislain Matsima (k.k.) kaydetti. Augsburg'un tek golüyse 30. dakikada Dimitrios Giannoulis'ten geldi.

Öte yandan ev sahibi ekipte Cedric Zesiger, mücadelenin 58. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 68'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Augsburg ise 39 puanda kaldı.

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