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Haberler Almanya Bundesliga Freiburg - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Freiburg ile Holstein Kiel karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Freiburg - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 11:04 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 11:10
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Freiburg - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Holstein Kiel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Holstein Kiel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Freiburg - Holstein Kiel MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Holstein Kiel maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 3 ekranlarından yayınlanacak.

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