Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma Signal Iduna Park'ta oynanacak. Teknik Direktör Nuri Şahin yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı performans gösteren ev sahibi takım, ligde de üst sıralara çıkmayı hedefliyor. 25 puanla 6. sırada yer alan Dortmund, geçtiğimiz sezonun şampiyonuna karşı etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. Nuri Şahin'in öğrencileri, taraftarı önünde kazanan taraf olmak için mücadele edecek. Bundesliga'da Bayern Münih hegemonyasına son vererek, geçtiğimiz sezon şampiyon olan Bayer Leverkusen, 2024-2025 sezonuna da etkili bir başlangıç yaptı. Teknik Direktör Xabi Alonso yönetiminde başarılı performansını sürdüren deplasman takımı, 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen Bayer Leverkusen, kritik mücadelede 3 puanı alan taraf olmak için sahaya çıkacak. Peki, Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 16. haftasında oynanacak Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı 10 Ocak Cuma günü saat 22.30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NURİ ŞAHİN XABI ALONSO'YA KARŞI

Bu sezon Borussia Dortmund teknik direktörü olarak göreve başlayan Nuri Şahin hem Avrupa'da hem de ligde mücadelesini sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9. sırada bulunan Dortmund, ligde ise 25 puanla 6. sırada yer alıyor. Son şampiyon Bayer Leverkusen, Xabi Alonso yönetiminde oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında 4., Bundesliga'da ise 2. sırada bulunuyor. İki genç teknik direktörün mücadele edeceği haftada kimin kazanacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 93. RANDEVU

Bundesliga'nın 16. haftasında karşı karşıya gelecek Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen 93. maçlarına çıkacak. Tarihlerinde oynadıkları 92 maçın 38'ini Borussia Dortmund kazanırken, 30 mücadeleden de Bayer Leverkusen üstün ayrıldı. 24 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

FLORIAN WIRTZ PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Florian Wirtz, bu sezon oynadığı 15 maçta 7 gol ve 7 asist kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, 5 defa fileleri havandırırken, 1 de gol pası verdi.