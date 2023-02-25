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Werder Bremen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Werder Bremen ile Bochum karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Werder Bremen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 11:00
Werder Bremen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen - Bochum maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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WERDER BREMEN - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen

Pavlenka; Pieper, Veljkovic, Friedl; Schmid, Stage, Schmidt, Gruev, Jung; Fullkrug, Philipp

Bochum

Riemann; Janko, Ordets, Schlotterbeck, Stafylidis; Kunde, Stoger; Asano, Forster, Antwi-Adjei; Hofmann

ASpor CANLI YAYIN

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