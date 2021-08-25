Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberi: Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Hamza Çalışkan ilk maçını kaybetti!

Son dakika spor haberi: Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Hamza Çalışkan ilk maçını kaybetti!

Son dakika spor haberi: Tekerlekli sandalye masa tenisinde klas 5 kategorisi A Grubu'nda Hamza Çalışkan, Çinli Cao'ya 3-0 yenildi. Milli sporcumuz, gruptaki ikinci maçında Fransa'dan Nicolas Savant Aira'yla karşılaşacak.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:09
Son dakika spor haberi: Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Hamza Çalışkan ilk maçını kaybetti!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde erkekler tekerlekli sandalye masa tenisi klas 5 kategorisi A Grubu'nda Hamza Çalışkan, Çinli Ningning Cao'ya 3-0 yenildi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Hamza, ilk maçında 2016 Rio'da altın madalya kazanan Cao'yla karşılaştı.

Hamza, Çinli rakibine 11-6, 11-9 ve 11-8'lik setlerle 3-0 yenildi.

Milli sporcu, gruptaki ikinci maçında 26 Ağustos Perşembe TSİ 10.40'ta Fransa'dan Nicolas Savant Aira'yla karşılaşacak.

SON DAKİKA