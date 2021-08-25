Başarı ölçümleri

Katılımcıların % 92'si Türkiye'nin Tokyo olimpiyatlarında başarılı olduğunu düşünüyor. Kadınlar Türkiye'nin başarılı olduğu fikrine daha da çok katılıyor (yüzde 96). Katılımcılara göre Türkiye'nin özellikle atletizm ve basketbol branşlarında daha çok başarı elde etmeye ihtiyacı var. Olimpiyatlar çoğunlukla TV'den takip ediliyor (yüzde 76). Sosyal medyadan takip ettiğini ifade eden katılımcıların önemli bir orana sahip olduğu (yüzde 42) ve özelliklerin kadınların (yüzde 49) sosyal medya kanalına daha çok ilgi gösterdiği görülüyor.