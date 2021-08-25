Sayısal Verilerle yaz olimpiyatları

Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan ve sporseverlerin heyecanla beklediği olimpiyatlar tüm ülkeler tarafından büyük bir coşkuyla izlendi. Bu yıl Tokyo'da gerçekleşen 32'inci Yaz Olimpiyat Oyunları özelinde gerçekleştirdiği araştırma kapsamında Twentify, rakamlarla hem spor dalları hem de izleyiciler hakkında birçok sayısal veri içeren bir rapor yayınladı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kültür, sanat, spor alanlarında birçok etkinlik iptal olmak zorunda kaldı. Bunların arasından belki de en önemlisi Olimpiyat Oyunları'ydı. 2021 yılına ertelenen ve 23 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında Tokyo'da gerçekleşen Olimpiyat Oyunları sporseverler tarafından heyecanla takip edildi. SPOR hem ruhsal hem de fiziksel olarak çoğu insanın pozitif hissetmesini ve motive olmasını sağlayan büyük bir tutku. Özellikle Türkiye'de popüler sporların nasıl bir heyecanla takip edildiğini hepimiz yakından görüyoruz.



Araştırma şirketi Twentify, Olimpiyat Oyunları hakkında bir araştırma yaparak sayılarla olimpiyatların veri haritasını çıkardı. Bounty mobil uygulaması üzerinden yapılan araştırma yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik statü bakımından Türkiye temsili 1.035 katılımcı ile gerçekleştirildi.



EN ÇOK İLGİ GÖRENLER

Araştırma sonuçları ile en çok takip edilen ya da izlemekten keyif alınan sporlar okçuluk (yüzde 55) ve voleybol (yüzde 53) oldu. Katılımcıların büyük çoğunluğu Türkiye'yi olimpiyatlarda başarılı buluyor ve özellikle atletizm, basketbol gibi branşlarda ise daha da başarılı olabileceğimizi düşünüyor. Yapılan araştırmaya göre Türkiye temsilinde katılımcıların yüzde 55'i olimpiyatları takip ediyor. Yakından takip edilen iki branş voleybol ve okçuluğun yanı sıra, boks, atletizm, güreş gibi branşlarda ilgiyle takip ediliyor. Ayrıca araştırma sonucuna göre bir önceki dönemde futbol ve basketbola olan ilginin, başarıların öne çıkardığı branşlara kaydığı görülüyor. Bu sonuçtan yapılabilecek çıkarım ise; ülke olarak başarılı olan branşlara ilgi daha fazla artıyor ve o branştaki sporcular daha fazla tanınıyor. Bu yıl olimpiyatlarda Türkiye'nin temsil edilmediği futbola ilgi de birinci dönemin aksine pek çok branşın gerisinde kalıyor (yüzde 21). Okçuluk ve voleybola gösterilen ilgi öne çıkan sporcularla da paralellik gösteriyor. Olimpiyatlar öncesinde Naim Süleymanoğlu, Rıza Kayaalp, Hamza Yerlikaya gibi sporcuların yerini güncel durumda başarıları ile öne çıkan Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli gibi isimler alıyor.