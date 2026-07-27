Şampiyon Sultanlar

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bir tarih daha yazdı... Milletler Ligi'nin lig etabını dördüncü sırada bitirerek play-offlara kalmaya hak kazanan Ay-Yıldızlılar, önce çeyrek finalde Kanada'yı 3-1'le geçti. Yarı finalde ise ev sahibi Çin'i taraftarının önünde 3-0 yenen Filenin Sultanları, finalde Brezilya'nın rakibi oldu. Dün ise VNL finalinde sambacılar karşısında muhteşem bir oyun ortaya koyan milliler, maçı 3-1 kazanarak 2023'ten sonra tarihinde ikinci kez şampiyon olmayı başardı.

ALTIN MADALYAYI ALDIK

Maç, büyük bir çekişmeye sahne oldu... İlk çeyrekte Brezilya, daha az hata yapınca seti 25-23 kazandı. İkinci çeyrekte ise heyecan doruktaydı. Zaman zaman Filenin Sultanları geriye düşse de seti 25-23 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette adrenalin tavan yaptı. Milliler, 26-24'le 2-1 öne geçti. Son bölümde setin başından sonuna kadar üstün olan ay-yıldızlı kızlarımızdı. Rahat bir oyun ortaya koyan milliler, seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak, Milletler Ligi'nde altın madalyayı kazandı.

MVP VARGAS

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız ismi Melissa Vargas, Brezilya karşısında tam 33 sayı kaydederek karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Yıldız oyuncu, turnuvanın da en değerli oyunsusu (MVP)'si seçildi.

RÖVANŞI ALDIK

2024 Paris Olimpiyatları'nda rakibine bronz madalya maçını kaybeden Türkiye, iki yıl sonra Brezilya ile bir madalya maçında daha karşı karşıya geldi. Bu kez rakibini mağlup etmeyi başardı.

FARK 1'E İNDİ

Filenin Sultanlar, VNL tarihinde Brezilya'yla 11'inci kez karşı karşıya geldi. Dünkü maça kadar sambacıların, 6-4 galibiyetlerde üstünlüğü vardı. Dün maçı kazandık ve farkı 1'e indirdik.

HARİKA İŞ ÇIKARDIK

Gizem Örge, "Çok zor bir maç oldu! Harika bir final maçı oldu. Harika bir iş çıkardık. Sonuna kadar mücadele ettik, bu kupayı bir kez daha evimize götürmek istedik ve başardık" dedi.