Final aşkına

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde bugün ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak. Kritik maç TRT 1'den canlı yayınlanacak. Üst üste 8. kez yer aldığımız final etabında Filenin Sultanları, 6'ncı kez yarı finalde mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, 2023'te VNL'de şampiyon olmuştu. Hedef; Çin'i geçip, ikinci şampiyonluk için finalde oynamak. Türkiye, VNL'in lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı. Turnuvanın ilk yılı olan 2018'de gümüş madalyaya uzanan Ay Yıldızlılar, 2023'te ise Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Filenin Sultanları'nın zorlu karşılaşmada en önemli kozlarından biri Melissa Vargas olacak. 9 maçta 237 sayı üreten başarılı pasör çaprazı, en skorerler listesinde 2'nci sırayı Japonya'dan Wada ile paylaşıyor.

ÇİN'E KARŞI ÜSTÜNÜZ

Türkiye ile Çin, Kadınlar Milletler Ligi'nde 11'inci kez karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, geride kalan 10 maçta rakibine 6-4'lük üstünlük sağladı. Milliler, Çin ile oynadığı son 3 resmi maçı da kazanmayı bildi.

DENİZ UYANIK: BASKI OLDUĞUNU BİLİYORUZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyucusu Deniz Uyanık, "Üzerimizde bir baskı olduğunu biliyoruz. Ancak bunu kontrol ederek en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Çeyrek final öncesinde biraz tedirgindik çünkü Kanada bizim için zorlu ve iyi bir rakipti. Buna rağmen maçı 3-1 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardık" açıklamasını yaptı.

HEDEFİMİZ ALTIN MADALYA

Milli voleybolcu Defne Başyolcu, "Çeyrek final maçımızı kazandığımız için çok mutluyuz. Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak ve altın madalyayı kazanmak. Bunun için antrenmanlarda ve fitness çalışmalarında yüksek tempoda çalışarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" diye konuştu.