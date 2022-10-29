VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET CANLI İZLE | Vakıfbank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vakıfbank - Fenerbahçe Opet canlı izlemek için tıklayın

Vakıfbank ile FEnerbahçe Opet, 2022 Kadınlar Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın final karşılaşmasını gerçekleştirecek. Kritik maçın öncesinde sporseverler arama motorlarında Vakıfbank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. Vakıfbank'ın 5., Fenerbahçe Opet'in ise 4. kez kupa kaldırmak için girişeceği mücadele ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Ekim Cumartesi günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak VakıfBank-Fenerbahçe Opet karşılaşması, saat 15.00'te başlayacak. Dev final maçı TRT Spor Yıldız'dan naklen canlı yayınlanacak.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET CANLI İZLE

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Başantrenör Zoran Terzic yönetimindeki Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı; Aslı Kalaç, Ergül Avcı Eroğlu, Macris Carneiro ve Meryem Boz ile sözleşme imzaladı.

Dev final maçında VakıfBank 5'inci, Fenerbahçe Opet ise 4'üncü kez kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.