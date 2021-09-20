Haberler Voleybol Son dakika: TVF Başkanı Üstündağ'dan Dünya Şampiyonası müjdesi!

Son dakika: TVF Başkanı Üstündağ'dan Dünya Şampiyonası müjdesi!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 1998 yılından bu yana ilk kez 2022'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğini açıkladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 19:59 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 20:05
Son dakika: TVF Başkanı Üstündağ'dan Dünya Şampiyonası müjdesi!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada önemli bir müjdeyi duyurdu.

Üstündağ yaptığı açıklamada, 1998 yılından bu yana ilk kez 2022'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın da olacağını duyurdu.

Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı'mız, 1998'de oynanan Dünya Şampiyonası'nda da yer almıştı.

Ay-yıldızlılar; Yugoslavya ve Rusya'ya setlerde 3-0, Avustralya'ya ise 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Öte yandan şampiyon, İtalya olmuştu.

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