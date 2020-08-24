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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Melikgazi’de 2 imza

Melikgazi’de 2 imza

1. ekiplerinden , hem orta hem de pasör çaprazı mevkilerinde görev yapan 'ı ve İranlı 'ı renklerine bağladı.

1. ekiplerinden , hem orta hem de pasör çaprazı mevkilerinde görev yapan 'ı ve İranlı 'ı renklerine bağladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Ligde başarılı olmak adına çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Voleybol takımımızı ligde en iyi yerlere gelecek şekilde kuruyoruz. Emincan 'ı ve Ali 'ı transfer ettik" dedi.
  1. 24.8.2020
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