Uşak’ta kriz çözüldü

Egen'nin 3. Lig'de yer alan temsilcilerinden Uşakspor'da yeni sezon öncesi yönetim belirsizliği çözüldü. Şirket statüsünde yönetilen kırmızısiyahlı kulübü geçen sezon takımla aynı grupta yer alan ve küme düşüp amatöre gerileyen İzmir Çoruhlu FK'nın da sahibi olan Ahmet Çoruhlu devraldı. Çoruhlu, Uşakspor'un yüzde 100 hissesini satın aldı.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
