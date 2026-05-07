İlker Avcıbay dönemi bitti

TFF 3. Lig 4. Grup şampiyonu Kütahyaspor'un Teknik Direktörü İlker Avcıbay görevinden ayrıldığını duyurdu. Taraftarlardan helallik isteyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Kurulan hayalin, verilen mücadele ve inançla birleşerek 24 yıl sonra gelen şampiyonlukla taçlanması benim için büyük bir şeref ve gurur oldu" ifadelerini kullandı.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
TFF 3. Lig 4. Grup şampiyonu Kütahyaspor'un Teknik Direktörü İlker Avcıbay görevinden ayrıldığını duyurdu. Taraftarlardan helallik isteyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Kurulan hayalin, verilen mücadele ve inançla birleşerek 24 yıl sonra gelen şampiyonlukla taçlanması benim için büyük bir şeref ve gurur oldu" ifadelerini kullandı.