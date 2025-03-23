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Haberler Türkiye Basketbol Ligi Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı HANGİ KANALDA? Ne zaman ve saat kaçta? | Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı HANGİ KANALDA? Ne zaman ve saat kaçta? | Basketbol Süper Ligi

Basketbol Süper Ligi 22. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Šarūnas Jasikevičius yönetiminde ligde sadece 1 defa kaybeden sarı-lacivertliler, 20 galibiyetle birinci sırada yer alıyor. Luca Banchi'nin göreve gelmesinin ardından çıkış arayan ev sahibi takım ise 16 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın mücadelesi basketbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 18:50
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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı HANGİ KANALDA? Ne zaman ve saat kaçta? | Basketbol Süper Ligi

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Ligin 22. haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanan iki büyük takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Bu sezon 21 maçta 20 galibiyet alan sarı-lacivertliler, Šarūnas Jasikevičius yönetiminde sadece 1 defa kaybederek liderlik koltuğunde bulunuyor. Luca Banchi'nin göreve gelmesinin ardından önemli galibiyetler alan Anadolu Efes ise 21 hafta sonunda 16 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi gelişmeler yaşanmaya devam ederken, basketbolseverler hangi takımın kazanacağını merakla bekliyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADAOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Süper Ligi 22. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı 23 Mart Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

ANADAOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'da, Basketbol Gelişim Merkezi Stadyumu'nda oynanacak Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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