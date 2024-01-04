Sözleşmesi biten Kylian Mbappe transfer iddialarına yanıt

Fransa Süper Kupası'nda Toulouse'u 2-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götüren PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin takımdaki geleceği belirsizliğini hala koruyor.

Mücadelede ikinci golü kaydeden Mbappe maçın ardından geleceği ile konuştu.

Mbappe bu sene için motive olduğunu ve geleceğiyle ilgili bir kararı henüz vermediğini söyledi. Yıldız oyuncu açıklamasında, "Öncelikle bu sene için motiveyim. Bu çok önemli. Kazanacak şampiyonluklarımız var ve bir tanesini bugün kazandık. Geleceğimle ilgili henüz karar vermedim. Geçtiğimiz yaz yaptığımız anlaşmayla tüm tarafları ve kulübün huzurunu korumamız önemli. Bu yüzden kararım şu an önemli değil." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Fransız yıldız "Ne yapmak istediğimi biliyorsam neden bekleyeyim? En önemlisi şampiyonluklar. Benim kişisel durumumla ilgili kulüpte kimse konuşmuyor." dedi.

REAL MADRID'İN İLGİSİ VAR

PSG ile sözleşmesi bitecek olan Kylian Mbappe için Real Madrid'in bir kez daha teklif yapacağı iddia edildi.

Marca'nın yaptığı haberde Real Madrid yıldız oyuncuyu kadrosuna katabilmek için 120 milyon euro imza parası ve 23.5 milyon euro maaş teklif edeceği yazıldı.

Mbappe'nin Real Madrid'in yaptığı teklifi kabul etmesi halinde Real Madrid'in en çok kazanan ismi olacak.

TARİHİN EN GOLCÜ İSMİ KONUMUNDA

Monaco altyapısından yetişen Kamerun asıllı Fransız forvet gösterdiği performansla 2017'de Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. Burada geçirdiği 7 sezonda 6 lig şampiyonluğu kazanan Mbappe burada attığı 234 golle kulüp tarihinin en golcü ismi oldu.

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Kylian Mbappe 22 gol 2 asistlik katkıyla oynadı.