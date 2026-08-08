Salah yazan G.Saray forması

Salah'ı karşılamaya geldiği esnasında üstündeki Galatasaray forması çıkarılan Kaan Yıldırım'a, Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz tarafından Muhammed Salah yazılı sarı-kırmızılı forma hediye edildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Salah'ı karşılamaya geldiği esnasında üstündeki Galatasaray forması çıkarılan Kaan Yıldırım'a, Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz tarafından Muhammed Salah yazılı sarı-kırmızılı forma hediye edildi. Başkan Öksüz, "Salah'ın Trabzonspor'a gelmesine nasıl sevindiysek sana yapılana da o kadar mutsuz olduk" diyerek bir sene boyunca Yıldırım ne zaman Trabzon'a, Trabzonspor maçına gelmek isterse ağırlayacağını söyledi.