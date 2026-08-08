John Lundstram geri çağrıldı

Folcarelli'nin ameliyat edilmesiyle birlikte Fatih Tekke, radikal bir karar aldı. Tekke'nin Avusturya kampına almadığı İngiliz ön libero ve orta saha oyuncusu Lundstram, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. 32 yaşındaki futbolcunun Folcarelli'nin yokluğu nedeniyle teknik heyet tarafından geri çağrıldığı öğrenildi.