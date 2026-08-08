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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor John Lundstram geri çağrıldı

John Lundstram geri çağrıldı

Folcarelli'nin ameliyat edilmesiyle birlikte Fatih Tekke, radikal bir karar aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
John Lundstram geri çağrıldı

Folcarelli'nin ameliyat edilmesiyle birlikte Fatih Tekke, radikal bir karar aldı. Tekke'nin Avusturya kampına almadığı İngiliz ön libero ve orta saha oyuncusu Lundstram, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. 32 yaşındaki futbolcunun Folcarelli'nin yokluğu nedeniyle teknik heyet tarafından geri çağrıldığı öğrenildi.

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