Destansı tören

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Muhammed Salah, unutulmaz bir törenle Trabzonspor taraftarlarının huzuruna çıktı. İngiltere Premier Lig tarihinin en büyük yıldızı, Papara Park'ı tamamen dolduran taraftarların önünde 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden olan Mısırlı oyuncu, unutulmaz bir törenle bordo-mavili tribünlerle buluştu. Bütün tribünlere 3'lü çektiren ve taraftarları tek tek dolaşan Muhammed Salah, şampiyonluk ateşini yaktı.

BÜYÜK BİR MUTLULUK

MUHAMMED Salah, Türkçe 'Merhaba' diyereksözlerine başlayıp, "Hayatımda ilk kez böyle bir kalabalık önündeyim.

Trabzonspor'a gelmekten çok mutluyum. İlk geldiğim andan itibaren gösterilen ilgiye ve sevgiye minnettarım. Bu sezon hep beraber başarılar kazanacağız, şampiyon olacağız. Başkanımız Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyorum. Gerçekten duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum.

Bu sevgiye layık olacağımın sözünü veriyorum.

Trabzonspor formasıyla ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

KAPALI GİŞE

Trabzonspor taraftarları, Muhammed Salah'ın imza töreninde tarihi bir gün yaşadı. Papara Pank'ta ışık şov ve meşale gösterileri oldu.

17 MİLYON GARANTİ ÜCRET

Muhammed Salah'ın iki yıllık imzaladığı sözleşmenin şartları da belli oldu. Salah'a her sezon için 10 milyon Euro yıllık ücret ve 7 milyon Euro imza parası olmak üzere toplam 17 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

Salah'a her sezon için şarta bağlı bonuslar da verilecek. TS Club mağazalarında Muhammed Salah özelinde satılacak ürünlerden yüzde 20 pay verilecek. Menajeri Ramy Abbas'a ise Muhammed Salah'a ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacak.

İYİ Kİ GELDİM DEDİ

Başkan Ertuğrul Doğan, "Salah'a hayatı boyunca yaşayamayacağı bir sevgiyi göreceğini söylemiştim. İstanbul'daki karşılamadan sonra inanamadığını söyledi. "Trabzon'u gör." dedim. Havalimanındaki karşılamadan sonra bize teşekkür etti.

"İyi ki beni buraya getirdiniz. İyi ki geldim" dedi. O da çok mutlu. Çok pozitif bir hava var. İnşallah bu hava bizi daha farklı bir noktaya taşıyacak" bilgisini verdi.

SALAH GERÇEK BİR YILDIZ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah'ın tarihi imza töreni sonrasında konuştu. Başkan Ertuğrul Doğan, şunları söyledi:

"Herhalde uzun yıllardır Türkiye ve Avrupa'da görülmeyen bir imza töreni oldu. Trabzonspor taraftarına teşekkür ediyoruz.

Salah, gerçek bir dünya yıldızı.

Kariyeri belli. İnşallah Trabzonspor'da başarılı olacak.Sabah idmandaydım.

Çok pozitif bir hava var. Salah çok mütevazı bir insan olduğunu belli etmişti ama takımla görünce mutlu oldum. Trabzon ve Trabzonspor'un tanıtımına çok büyük katkısı olacak."

450 MİLYONLUK CİRO VAR

Başkan Doğan, "Geçen yılla birlikte 100 milyon euronun üzerinde satış yaptık.

100 milyon euro satış yapan bir takım, istediği oyuncuyu alabilir. İstesem, satabileceğim bir o kadar daha oyuncu var. Kimsenin sponsor olduğu yok. En büyük teşekkürü taraftarıma yapıyorum. Yanılmıyorsam ciro 450 milyon seviyelerini buldu kombinede" dedi. Doğan, "Transfer hakkında konuşmuyoruz.

Alabileceğimiz en iyi oyuncuyu getirmeye çalışacağız.

Görüşmelerimiz var, devam ediyor ama bu konu hakkında bilgi vermem doğru olmaz. En iyisini getirmeye çalışıyoruz" dedi.

1 MİLYAR TL GELİR

Trabzonspor taraftarları, Salah transferiyle beraber 24 saatte 17 binden fazla kombine alarak kulüp kasasına yaklaşık 500 milyon TL kazandırdı. Kombinelerin yanında forma satışlarıyla birlikte elde edilen toplam gelirin 1 milyar TL'ye ulaşması planlanıyor.

Ayrıca dün gün boyu şehir merkezinde ve stadyumda bulunan TS Club'larda taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. 10 numaralı Salah formalarına ilgi gösterildi.