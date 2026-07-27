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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan savunmaya Markmann sürprizi! Transferde İtalyan ekibi de devrede

Trabzonspor'dan savunmaya Markmann sürprizi! Transferde İtalyan ekibi de devrede

Bordo-mavililer, Nordsjaelland’ın 19 yaşındaki stoperi Noah Markmann için harekete geçti. Lazio’nun bitirmeye yaklaştığı genç savunmacının kadroya katılabilmesi adına çalışmalara hız verildi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'dan savunmaya Markmann sürprizi! Transferde İtalyan ekibi de devrede

Trabzonspor, Serie A ekibi Lazio'nun 7 milyon euroluk teklifle bitirme noktasına getirdiği Nordsjaelland'ın genç yeteneği Noah Markmann transferine son anda dahil oldu. Bordo-mavili yönetim, İtalyan kulübüne rağmen Danimarkalı stoper için şartları sonuna kadar zorlama kararı aldı. Savunma hattını Chibuike Nwaiwu'nun ayrılığı ihtimaline karşın genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Fırtına, önemli bir hamle yaptı. Karadeniz devi, Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki stoper Noah Markmann'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

LAZİO'NUN TEKLİFİ ÇOK CİDDİ

Bordo-mavililer Markmann'da devreye girse de önemli bir rakibi bulunuyor. İtalya Serie A temsilcisi Lazio'nun oyuncunun kulübüyle yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldiği ve masaya 7 milyon euroluk resmi bir teklif koyduğu öğrenildi. Çizme ekibi transferde şu an için avantajlı taraf olarak görünse de Trabzonspor geri adım atmadı. Genç savunmacının potansiyeline son derece güvenen bordo-mavili kurmayların, İtalyan kulübünün bu transferi henüz resmi olarak bitirmemesi nedeniyle bir hamle yapma kararı aldığı öğrenildi. 1.89 boyundaki genç stoper, Danimarka alt yaş milli takımlarında da oynuyor.

DEV POTANSİYEL

1.89 boyundaki Noah Markmann savunmadaki futboluyla beğeni topluyor. Markmann, defanstaki soğukkanlılığı ve top kullanma becerisiyle Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. 19 yaşındaki yıldızın gelecekte çok ciddi aşama kat edeceği kaydedildi. Taşıdığı dev potansiyelle önemli işler başarabileceği vurgulandı.

SON KARAR OYUNCUDA

Trabzonspor ve Lazio arasında başlayan Noah Markmann yarışında son karar bekleniyor. İki kulüp arasındaki transfer rekabetinde son kararı genç savunmacı ve kulübü Nordsjaelland'ın vereceği öğrenildi.

KONTRATI HAZİRAN 2027'DE BİTİYOR

Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki stoper Noah Markmann'ın sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. 2007 doğumlu savunmacının piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Lazio'nun çok istediği genç yıldızı Avrupa'da birçok kulübün scout ekipleri de takip ediyor.

GÖZLER CHİBUİKE NWAİWU'YA DÖNDÜ

Bordo-mavililerde savunma hattında tüm gözler Chibuike Nwaiwu'ya çevrildi. 23 yaşındaki Nijeryalı stoperi İngiliz takımları çok istiyor. Özellikle Fulham tarafından yapılan resmi teklif sonrası Nwaiwu da Premier Lig'e gitmeye sıcak bakıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin çok beğendiği genç savunmacıyla ilgili kısa sürede bir karar çıkması bekleniyor.

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