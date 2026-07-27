Cihan Çanak’a teklifler

Trabzonspor'da yeni sezon planları içerisinde yer almayan Cihan Çanak, Belçika ve Hollanda'dan farklı kulüplerle görüşmeler yapıyor. Son olarak Hannover 96 transferi gerçekleşmeyen Cihan'a Hollanda ve Belçika'dan teklifler geliyor. 21 yaşındaki kanat oyuncusu da Avrupa'ya gitmek istiyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'da yeni sezon planları içerisinde yer almayan Cihan Çanak, Belçika ve Hollanda'dan farklı kulüplerle görüşmeler yapıyor. Son olarak Hannover 96 transferi gerçekleşmeyen Cihan'a Hollanda ve Belçika'dan teklifler geliyor. 21 yaşındaki kanat oyuncusu da Avrupa'ya gitmek istiyor.