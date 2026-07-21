Trabzonspor'un altın çağı

Bordo-mavili kulüp, oyuncu satışından elde ettiği devasa gelirlerle Türk futbol ekonomisinde zirveye oynamaya devam ediyor. Trabzonspor bu sezon şu ana kadar toplamda 63 milyon euro'luk bir gelir elde ederek ekonomik anlamda tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bu muazzam gelirin aslan payını 30 milyon euro ile Oulai ve 20 milyon euro ile Augusto satışları oluşturdu. Ayrıca Zubkov (4 milyon euro), Lovik (2.5 milyon euro), Arif Boşluk (550 bin euro) ve Serdar Saatçı (500 bin euro) transferlerinden elde edilen gelirler de kulübün finansal gücüne güç kattı.

ÖMÜR VE ÇAKIR'DAN 5.5 MİLYON EURO

Yönetimin önceki yıllarda oyuncularını gönderirken sözleşmelere eklettiği maddeler de kulübün yüzünü güldürüyor. Altyapıdan yetişen Abdülkadir Ömür'ün formasını giydiği Hull City'nin Premier Lig'e yükselme başarısı göstermesiyle birlikte 2.5 milyon euro'luk bonus aktif hale geldi. Bunun yanı sıra ezeli rakibi Galatasaray'a rekor bir bonservisle gönderdiği Uğurcan Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkmasıyla devreye girecek olan 3 milyon euro'luk bonus da gelirlere doğrudan eklendi.

NWAIWU İLE HEDEF 90 MİLYON EURO

Mevcut 63 milyon euro'luk tarihi tablo daha da artabilir. Nwaiwu için İngiltere Premier Lig ekibi Fulham devrede. Eğer kulüpler anlaşır ve 22 yaşındaki Nijeryalı stoperin transferi beklendiği gibi 30 milyon euro bandında gerçekleşirse, Trabzonspor'un bu sezonki geliri 90 milyon euro'yu aşarak adeta bir rüyayı gerçeğe dönüştürecek.

SATIŞLAR

1- Christ Oulai (Fiorentina): 26 milyon euro bonservis (4 milyon 61 euro bonus)

2- Felipe Augusto (Zenit): 15 milyon euro bonservis (5 milyon euro bonus)

3- Oleksandr Zubkov (AEK): 4 milyon euro bonservis (500 bin euro bonus) = Sonraki satıştan yüzde 10 pay

4- Muhammed Cham (Kızılyıldız): 250 bin euro kiralama (Satın alma opsiyonu 3.5 milyon euro) = Satın alma opsiyonu kullanılması halinde sonraki satıştan yüzde 15 pay.

5- Kazeem Olaigbe (Basel): Satın alma opsiyonu 3.75 milyon euro (Kiralam ücreti yok, oyuncunun 2026-27 sezonunda alacağı 1.35 milyon euro'luk kazancının 350 bin euro'sunu Trabzonspor ödeyecek)

6- Serdar Saatçı (Çorum FK): 500 bin euro (Sonraki satıştan yüzde 50 pay)

7- Mathias Lovik (Molde): 2.5 milyon euro bonservis (1.9 milyon euro bonus) = Sonraki satıştan yüzde 10 pay.

8- Arif Boşluk (Konyaspor): 550 bin euro bonservis (Satın alma opsiyonu devreye girdi) = Sonraki satıştan yüzde 15 pay.

AĞUSTOS'TA YOĞUNLUK

Forma ve lisanslı ürün satışlarında asıl hareketliliğin ağustos ayında yaşanması bekleniyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçi Trabzonsporluların yaz tatili için kente gelmesiyle mağazalardaki yoğunluğun artacağı. Satışların patlayacağı değerlendiriliyor.