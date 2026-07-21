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Trabzonspor'da sağ kanat vakti! İşte transfer planı

Trabzonspor, sağ kanat takviyesi için bastırıyor. Bir yandan Osorio’yu imza için ikna etmeye çalışan Karadeniz devi, öbür yandan Tsygankov için görüşme yapmaya hazırlanıyor. Prestianni için de yeni teklif yolda.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'da sağ kanat vakti! İşte transfer planı

Transferde durmak bilmeyen Trabzonspor bu kez gözünü sağ kanat bölgesine çevirdi. Daha sezon bitmeden transfere başlayan, önce Malinovskyi ile Thierry Karadeniz'i renklerine bağlayan Trabzonspor, devamında Muçi'nin 8.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmıştı. Saviolo, Cabral ve Aral Şimşir gibi önemli hamlelerin yanı sıra yerli rotasyonunu Samet Akaydin, Melik Kabasakal ve Metehan Mimaroğlu ile güçlendiren Fırtına, Onana'yı da tekrar Manchester United'dan kiraladı. Son olarak sol stopere Cenk Özkacar alındı. Şu ana kadar 11 transfer gerçekleştiren Fırtına'da, 1 numaralı gündem; sağ kanat. Bir yandan Osorio'yu erken imza için ikna etmeye çalışan Karadeniz devi, öbür yandan İspanya'da Tsygankov için bir görüşme yapmaya hazırlanıyor.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Aral Şimşir'in ardından Midtjylland takımının bir diğer kanat oyuncusu Dario Osorio çok isteniyor. Fakat Danimarka kulübünün sportif direktörü, beklentilerinin net 20 milyon euro olduğunu ve ağustos ayını bekleyeceklerini söyledi. Aral için bonuslarla 15 milyon euro ödeyen Trabzonspor, Osorio için bu rakamın biraz daha üstüne çıkmaya hazır. Burada kritik nokta, Şilili yıldızı ikna etmek. Osorio'nun menajeriyle yoğun bir görüşme trafiği var. Diğer yandan Tsygankov ismi de tekrar gündemde. İspanya'da istediği teklifleri alamayan ve küme düşen Girona'dan ayrılması neredeyse kesin gözüken 28 yaşındaki Ukraynalı yıldız, daha önce Trabzonspor'u bekletmişti. Fakat Ukrayna basını, oyuncu için Trabzonspor opsiyonunun artık ciddi bir tercih olabileceğini yazıyor.

3 GOL 6 ASİST

Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam eden sağ kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezonda çıktığı 41 karşılaşmada 3 gol ve 6 asist kaydetti. Prestianni sağ kanat dışında sol kanat ve on numara mevkilerinde de görev yapıyor.

İSPANYA ÇIKARMASI

Transferden sorumlu isim olan Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın, Oulai'yi Fiorentina için İtalya'ya götürdükten sonra İspanya'ya geçtiği öğrenildi. İspanya çıkarmasının odak noktasında Tsygankov'un olup olmadığı henüz netleşmezken, teknik direktör Fatih Tekke'nin sağ kanat listesinde en üst sıradaki isimlerden birinin Ukraynalı yıldız olduğu biliniyor.

PRESTIANNI İÇİN YENİ TEKLİF

Fırtına, Benfica forması giyen Prestianni'den vazgeçemiyor. Record, yönetimin, 20 yaşındaki sağ kanat için Portekiz ekibinin kapısını bu hafta bir kez daha çalacağı duyurdu. Karadeniz devi, sağ kanat için geçtiğimiz haftalarda bir teklif yapmış ancak kabul edilmemişti. Kırmızı beyazlılar, Arjantinli yıldız için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

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