Arokodare hamlesi

Felipe Augusto'yu 15+5 milyon euro'ya Zenit'e satan Trabzonspor, forvet hattına takviye yapacak. Karadeniz devinin gündemine gelen isim Tolu Arokodare. Bordo mavililer, Championship ekibi Wolverhampton'da forma giyen Nijeryalı santrfor ve kulübüyle transfer görüşmelerine başladı. Karadeniz devinin, İngiliz ekibine satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi sunduğu ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi. Kulübü ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.97 boyundaki futbolcunun market değeri 20 milyon euro olarak gözüküyor.

15 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

25 yaşındaki golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Genk'te sergilediği muhteşem performansla dikkatleri üzerine çekmiş, 39 resmi maçta 23 gol atmasının ardından 24 milyon euro bonservis bedeliyle Wolves'a transfer olmuştu. Ancak İngiltere kariyeri beklendiği gibi başlamadı. Wolverhampton formasıyla çıktığı 38 karşılaşmada 6 gol kaydeden Arokodare'nin Trabzonspor'a gelmeyi kabul ettiği belirtilirken, İngiliz ekibinin oyuncu için yaklaşık 15 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürülüyor. İki kulüp pazarlıklarına devam ediyor.