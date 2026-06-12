Trabzonspor'da hücum transferinde sıcak gelişme! İşte listedeki adaylar

Bordo-mavililer Felipe Augusto'nun transferinin gerçekleşmesi için Rus kulübü Zenit ile anlaşma zeminine yaklaştı. Fırtına bunun üzerine hücum hattı için üç önemli alternatif ile temaslara başladı. Bordo-mavililerin hücum hattı için hazırladığı listede, Fransa Ligue 1 ekibi FC Lorient forması giyen 26 yaşındaki Senegalli santrfor Bamba Dieng ilk sıralarda yer alıyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek olan ve serbest statüye düşecek olan oyuncu geride kalan sezonda 26 maçta 16 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

MALİYET ŞARTLARI ÖNEMLİ

Senegalli yıldız Bamba Dieng'in yanı sıra listede iki alternatif hücumcu daha bulunuyor. Karadeniz devinin, Polonya'nın Lechia Gdansk takımında oynayan ve gol kralı olan 24 yaşındaki Slovak forvet Tomas Bobcek ile Benfica altyapısından yetişip kiralık olarak Gil Vicente forması giyen 21 yaşındaki Portekizli genç yetenek Gustavo Varela'yı scout listesine dahil ettiği öğrenildi. Bordo-mavili yönetim, maliyet şartları ve Felipe Augusto'nun durumuna göre hücum hattında transfer hamlelerini netleştirecek.

BAMBA DİENG'İN KONTRATI BİTİYOR

Transfer listesinde öne çıkan Senegalli forvet Bamba Dieng'in FC Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 1.78 boyundaki forvet oyuncusu, santrfor bölgesinin yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor.

22 MAÇTA 10 GOL ATTI

Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Bamba Dieng, bu sezon başarılı bir performans çizdi. Senegal Milli Takımı'nda da oynayan Dieng, fizik gücü, hızı ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Bu sezon Fransa Ligue 1'de 22 maçta 10 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan 26 yaşındaki forvet, 2026 Dünya Kupası'nda yer alıyor.