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Haberler Trabzonspor Ali Habeşoğlu takibi

Ali Habeşoğlu takibi

Yerli rotasyonunu güçlendirmek adına çalışmalar yapan Trabzonspor'da Bodrum FK'da yıldızını parlatan 21 yaşındaki forvet Ali Habeşoğlu'nu takip ediyor. U21 Milli Takımımız'da da forma giyen 1.90 boyundaki genç golcünün durumu araştırılıyor. Teknik heyetin gelecek vaat eden yıldızın analiz edeceği ve rapor sunacağı belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 06:50
Ali Habeşoğlu takibi
Yerli rotasyonunu güçlendirmek adına çalışmalar yapan Trabzonspor'da Bodrum FK'da yıldızını parlatan 21 yaşındaki forvet Ali Habeşoğlu'nu takip ediyor. U21 Milli Takımımız'da da forma giyen 1.90 boyundaki genç golcünün durumu araştırılıyor. Teknik heyetin gelecek vaat eden yıldızın analiz edeceği ve rapor sunacağı belirtildi.
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