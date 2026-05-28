Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan hücuma joker hamlesi! Zubkov ve Batagov'un vatandaşı gelecek

Trabzonspor, sağ kanat transferi için harekete geçti. Fırtına, Girona forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat için ön temaslara başladı. Market değeri 15 milyon euro olan Tsygankov’un sözleşmesi 2027’de bitecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 06:50
Trabzonspor sağ ve sol kanat için takviye yapacak. Sağ kanat için İspanya ekibi Girona forması giyen Viktor Tsygankov gündemde. 28 yaşındaki Ukraynalı yıldızın, Girona ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor. 3 yıl önce Şampiyonlar Ligi'ne katılan ama bu sezon küme düşen İspanya ekibi bu yaz satmazsa, Tsygankov önümüzdeki yılın ardından bedavaya ayrılabilir. 1.78 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro... Ama sözleşmesinin sonuna yaklaştığı için rakamın daha düşük olması bekleniyor. Girona, oyuncuyu 2023'te Dinamo Kiev'den 5 milyon euro'ya almıştı.

3 BÖLGEDE BAŞARILI ŞEKİLDE GÖREV YAPABİLİYOR

Fırtına'nın ilk temasları kurduğu dile getiriliyor. Deneyimli sağ kanat, hem yüksek tekniği hem de gol ve asist yollarındaki üretkenliğiyle teknik direktör Fatih Tekke'nin tam da aradığı profil. Ukrayna Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden olan Tsygankov, kalitesiyle taraftarı heyecanlandıracak bir isim. Girona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız, geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. Sol ayağını kullanan Tsygankov, 10 numara ve orta sahanın solunda da oynayabilmesi ile dikkatleri çekiyor.

