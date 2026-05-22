Trabzonspor'da Mithat Pala mesaisi!

Trabzonspor'da transfer gündeminde yer alan oyunculardan Çaykur Rizesporlu Mithat Pala için girişimler devam ediyor. Bordo-mavililerin ilk etapta yüksek bonservis talebiyle karşılaşmasına rağmen Rizespor ile temaslarını kesmediği kaydedildi. Yeşil-mavililer ile bu sezon 35 maça çıkıp 3 gol 3 asistlik performans ortaya koyan 25 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda transfere sıcak baktığını göstermişti. Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mithat Pala konusunda Trabzonspor'un ısrarcı olduğu belirtiliyor.
